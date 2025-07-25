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Пекин передает Москве передовые технологии для убийственных дронов — The Telegraph
Си Цзиньпин заявил европейским лидерам, что Европа должна сделать правильный стратегический выбор, но его собственный выбор уже сделан — и он явно не в пользу ЕС.
Президент Китая Си Цзиньпин в очередной раз продемонстрировал стратегическое дистанцирование от Евросоюза, отказавшись от участия в саммите ЕС-Китай в Брюсселе, несмотря на его символическое значение — 50-летие двусторонних отношений. В свою очередь, встречу сократили до однодневного формата в Пекине.
Об этом пишет The Telegraph.
На фоне растущего напряжения в отношениях между ЕС и Китаем, связанного с торговлей, санкциями и войной в Украине, Си Цзиньпин заявил европейским лидерам, что Европа должна «сделать правильный стратегический выбор». Но его собственный выбор уже сделан, и он явно не в пользу ЕС.
Европейские лидеры, в частности, Урсула фон дер Ляен, открыто обвинили Китай в фактическом содействии военной экономике России. В частности речь идет о поставках товаров двойного назначения, без которых Москва не смогла бы поддерживать интенсивность своего вторжения в Украину. ЕС уже ввел санкции против ряда китайских компаний за поставку компонентов для оружия.
Параллельно, как сообщила украинская разведка, на поле боя обнаружены новейшие китайские технологии — от ослепляющей украинские дроны лазерной системы «Тихий охотник» до компонентов, составляющих основу беспилотников-"приманок». По оценкам США, Китай поставляет около 80% критических материалов двойного назначения.
Эти действия окончательно уничтожили образ Китая как нейтрального игрока. Пекин занял четкую позицию: поддержка Путина в войне — инструмент для сдерживания США, и жертвами этой геостратегии стала Европа.
Министр иностранных дел Китая Ван I прямо заявил, что Китай не может допустить поражения России. Эта риторика, подкрепленная фактами, подтверждает, что Европа имеет дело не с партнером, а с системным соперником.
Ранее сообщалось, что Китай продает России двигатели для дронов — как холодильники.