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Мир
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Пекин поставил ультиматум Вашингтону: почему саммит с Путиным завис на волоске — WSJ

Возможный саммит Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина оказался под угрозой срыва из-за разногласий между Вашингтоном и Пекином.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Саммит Трампа, Путина и Си Цзиньпина под угрозой срыва

Саммит Трампа, Путина и Си Цзиньпина под угрозой срыва / © ТСН

Намерения организовать масштабный саммит между главами трех мировых государств оказались на грани срыва. Республиканец Дональд Трамп, китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин имеют существенные разногласия по поводу видения этого события.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Саммит Путина, Трампа и Си под угрозой срыва — WSJ

По информации осведомленных собеседников издания, китайские дипломаты требуют максимальной предсказуемости от предстоящего саммита. По мнению Пекина, событие должно сводиться к зачитыванию одобренных текстов с полным исключением спонтанных дебатов.

В то же время команда Трампа настаивает на отсутствии строгих рамок. Американская сторона стремится к живому обсуждению между участниками, а не к простому произнесению заготовленных речей на полях международного форума АТЭС. По плану саммит должен пройти 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Отсутствие согласия относительно регламента и повестки дня вызывает серьезные сомнения в том, состоятся ли переговоры в целом.

Еще одним сложным моментом стали заявления Трампа о намерении вынести на повестку дня вопросы денуклеаризации и ограничения атомных сил. Хотя ядерный потенциал КНР стремительно расширяется, он все еще ощутимо уступает масштабам арсеналов США и России. Именно поэтому Китай пытается воздерживаться от подобных дискуссий.

Журналисты WSJ подчеркивают, что согласие на трехсторонний диалог в этой сфере может официально закрепить за Пекином статус военно неполноценного государства. Это совершенно неприемлемо для Си Цзиньпина, под чьим руководством произошло самое масштабное в истории страны расширение атомных сил. При этом один из китайских чиновников прямо отметил, что КНР откажется от такого участия.

Намерения Кремля и расчеты Пекина

Предложение Путина относительно трехсторонних переговоров имело целью использовать определенное смягчение отношений с Трампом. За привлечение Китая Москва рассчитывала добиться фиксации мира в Украине на собственных условиях в обход позиции Украины.

В то же время представитель китайских властей сообщил, что Пекин в целом допускает проведение саммита трех лидеров, но только при детальной предварительной проработке всех заявлений и текстов участников, что будет гарантировать четкий сценарий и прогнозируемый финал.

Если же добиться этого не удастся, КНР предпочтет формат отдельных двусторонних встреч.

Собеседник также добавил, что Китай не против затронуть вопрос Украины на саммите. Кроме того, источники, близкие к пекинским правительственным кругам, добавляют, что Си Цзиньпин стремится получить только внешние бонусы — яркий кадр «исторического события», официальные заявления и пропагандистский эффект.

Саммит Путина, Трампа и Си: последние новости

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин выразили заинтересованность в проведении трехстороннего саммита с Си Цзиньпином в ноябре в Шэньчжэне во время саммита АТЭС. Инициатива принадлежит Москве, которая стремится восстановить международный статус и добиться решений по образцу Ялтинской конференции 1945 года.

Трамп рассматривает встречу как возможность заключить соглашения, извлечь экономическую выгоду и поднять вопрос ядерного разоружения, но Пекин пока не подтвердил свою готовность к такому формату.

Китай имеет веские причины избегать саммита, ведь обсуждение будущего Украины без ее участия противоречит позиции Пекина по привлечению и Киева, и Москвы. Кроме того, трехсторонний формат затмил бы основную повестку дня АТЭС и призыв КНР к инклюзивному многостороннему сотрудничеству. Требование Трампа сделать главной темой сокращения ядерных арсеналов также невыгодно Китаю, чей арсенал существенно уступает американскому и российскому.

Си Цзиньпин может попытаться изменить формат, например, превратить официальный саммит в неформальную встречу или выступить исключительно в роли хозяина площадки для Трампа и Путина. Такая осторожная позиция Пекина дает шанс Европе и Украине избежать сценария, при котором судьба региона будет решаться без их участия.

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