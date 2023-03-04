Пекин разозлился на РФ из-за утечки данных о поставках китайского оружия — СМИ

В КНР хотели, чтобы любая военная поддержка Москвы оставалась засекреченной.
В Китае были недовольны Кремлем из-за того, что обсуждение поставок оружия было перехвачено и опубликовано в США.
Об этом сообщает The Economist со ссылкой на представителя ЕС, знакомого с вопросом.
По данным издания, в КНР хотели, чтобы любая военная поддержка оставалась засекреченной.
Со своей стороны представители ЕС Линда Томас-Гринфилд и Жозеп Боррель предупреждают, что поставки летального оружия станут "красной линией".
По словам Борреля, представитель Китая Ван И сообщил ему, что Пекин не будет поставлять оружие РФ. Ван И также заявлял, что Китай не поставляет оружие воюющим странам, хотя это обычная практика для Пекина.
В конце февраля немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российские силы вели переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology по закупке 100 ударных дронов.
Возможность того, что Китай может направить летальную помощь России в войне против Украины, подтвердил и директор ЦРУ Билл Бернс.
По мнению советника Офиса президента Михаила Подоляка, предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.
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