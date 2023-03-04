Пекин разозлился на РФ из-за утечки данных о поставках китайского оружия — СМИ

В КНР хотели, чтобы любая военная поддержка Москвы оставалась засекреченной.

В Китае были недовольны Кремлем из-за того, что обсуждение поставок оружия было перехвачено и опубликовано в США.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на представителя ЕС, знакомого с вопросом.

По данным издания, в КНР хотели, чтобы любая военная поддержка оставалась засекреченной.

Со своей стороны представители ЕС Линда Томас-Гринфилд и Жозеп Боррель предупреждают, что поставки летального оружия станут "красной линией".

По словам Борреля, представитель Китая Ван И сообщил ему, что Пекин не будет поставлять оружие РФ. Ван И также заявлял, что Китай не поставляет оружие воюющим странам, хотя это обычная практика для Пекина.

В конце февраля немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российские силы вели переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology по закупке 100 ударных дронов.

Возможность того, что Китай может направить летальную помощь России в войне против Украины, подтвердил и директор ЦРУ Билл Бернс.

По мнению советника Офиса президента Михаила Подоляка, предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине

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