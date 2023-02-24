Пекин выбрал дружбу с РФ: в ЕС прокомментировали "мирный план" Китая по окончании войны

ЕС, рассматривая документ КНР о мирном окончании войны, обратит внимание на дружеские отношения Китая и России, подчеркнули глава ЕК.
В Европейском союзе отреагировали на так называемый мирный план Китая, который якобы может завершить войну в Украине. В этом контексте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упрекнула КНР за "дружбу с РФ".
Это она европейская политика сказала во время визита в Эстонию в пятницу, 24 февраля, передает The Guardian.
Она подчеркнула, что ЕС, рассматривая документ КНР о мирном окончании войны, обратит внимание на дружеские отношения Китая и России.
"Вы должны рассматривать (китайский "мирный план" – ред) на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе (с Москвой – ред.) перед тем, как началось вторжение России в Украину", — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Китайский "мирный план" окончания войны в Украине
В годовщину вторжения России на сайте китайского МИД опубликовали текст "мирного плана", состоявший из 12 пунктов. В частности:
- уважение к суверенитету всех стран.
- отказ от менталитета "холодной войны".
- прекращение боевых действий.
- возобновление мирных переговоров.
- разрешение гуманитарного кризиса.
- защита гражданского населения и военнопленных.
- поддержание безопасности атомных электростанций
- понижение стратегических рисков.
- содействие экспорту зерна.
- прекращение односторонних санкций.
- поддержание стабильности промышленных цепей и цепей снабжения.
- содействие постконфликтному восстановлению.
Между тем, эксперты убеждены, что если Китай займет позицию России – будет мировая война.
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