Пекин выбрал дружбу с РФ: в ЕС прокомментировали "мирный план" Китая по окончании войны

ЕС, рассматривая документ КНР о мирном окончании войны, обратит внимание на дружеские отношения Китая и России, подчеркнули глава ЕК.

В Европейском союзе отреагировали на так называемый мирный план Китая, который якобы может завершить войну в Украине. В этом контексте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упрекнула КНР за "дружбу с РФ".

Это она европейская политика сказала во время визита в Эстонию в пятницу, 24 февраля, передает The Guardian.

Она подчеркнула, что ЕС, рассматривая документ КНР о мирном окончании войны, обратит внимание на дружеские отношения Китая и России.

"Вы должны рассматривать (китайский "мирный план" – ред) на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе (с Москвой – ред.) перед тем, как началось вторжение России в Украину", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Китайский "мирный план" окончания войны в Украине

В годовщину вторжения России на сайте китайского МИД опубликовали текст "мирного плана", состоявший из 12 пунктов. В частности:

уважение к суверенитету всех стран. отказ от менталитета "холодной войны". прекращение боевых действий. возобновление мирных переговоров. разрешение гуманитарного кризиса. защита гражданского населения и военнопленных. поддержание безопасности атомных электростанций понижение стратегических рисков. содействие экспорту зерна. прекращение односторонних санкций. поддержание стабильности промышленных цепей и цепей снабжения. содействие постконфликтному восстановлению.

Между тем, эксперты убеждены, что если Китай займет позицию России – будет мировая война.

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