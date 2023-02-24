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Пекин выбрал дружбу с РФ: в ЕС прокомментировали "мирный план" Китая по окончании войны

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Пекин выбрал дружбу с РФ: в ЕС прокомментировали "мирный план" Китая по окончании войны

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

ЕС, рассматривая документ КНР о мирном окончании войны, обратит внимание на дружеские отношения Китая и России, подчеркнули глава ЕК.

В Европейском союзе отреагировали на так называемый мирный план Китая, который якобы может завершить войну в Украине. В этом контексте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упрекнула КНР за "дружбу с РФ".

Это она европейская политика сказала во время визита в Эстонию в пятницу, 24 февраля, передает The Guardian.

Она подчеркнула, что ЕС, рассматривая документ КНР о мирном окончании войны, обратит внимание на дружеские отношения Китая и России.

"Вы должны рассматривать (китайский "мирный план" – ред) на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе (с Москвой – ред.) перед тем, как началось вторжение России в Украину", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Китайский "мирный план" окончания войны в Украине

В годовщину вторжения России на сайте китайского МИД опубликовали текст "мирного плана", состоявший из 12 пунктов. В частности:

  1. уважение к суверенитету всех стран.
  2. отказ от менталитета "холодной войны".
  3. прекращение боевых действий.
  4. возобновление мирных переговоров.
  5. разрешение гуманитарного кризиса.
  6. защита гражданского населения и военнопленных.
  7. поддержание безопасности атомных электростанций
  8. понижение стратегических рисков.
  9. содействие экспорту зерна.
  10. прекращение односторонних санкций.
  11. поддержание стабильности промышленных цепей и цепей снабжения.
  12. содействие постконфликтному восстановлению.

Между тем, эксперты убеждены, что если Китай займет позицию России – будет мировая война.

Китай представил мирный план завершения войны России против Украины: что с ним не так

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Дата публикации
Просмотры
2212
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