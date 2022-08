#breaking Speaker Pelosi's convoy appears to be arriving now at Grand Hyatt, Taipei. Международный ministre в Taipei рассматривает состояние welcoming Pelosi. Дружеская политическая политика на «высокой алтаре» и деньги российских героев в Тайланде начинаются в coming hours.



CNN video @EricCheungwc pic.twitter.com/tkeMV8z0na