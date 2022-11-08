Пелоси заявила, что нападение на ее мужа повлияет на ее дальнейшую карьеру

Нэнси Пелоси уверена, что именно она была целью нападающего

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что нападение на ее мужа в доме в Калифорнии повлияет на ее дальнейшую политическую карьеру.

Об этом она заявила в своем для CNN.

Пелоси отметила, что, скорее всего, именно она была первоочередной целью для нападающего. Она заявила, что ей очень досадно, что ее муж вынужден "платить цену", потому что он не был целью.

Также Пелоси отметила, что нападение на ее мужа будет влиять на дальнейшую карьеру политика.

На вопрос журналиста о том, готова ли она к отставке с должности спикера Палаты представителей, что демократы проиграют выборы, она заявила: "на решение повлияет то, что произошло за последнюю неделю или две". На уточняющий вопрос журналиста: "Повлияет ли атака каким-то образом на ваше решение?", Пелоси ответила утвердительно.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженный молотком мужчина ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США и напал на ее мужа — Пола Пелоси.

Позже прокуратура США выдвинула официальные обвинения по двум пунктам нападающему на помещение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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