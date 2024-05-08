Пенсионер из России оказался в центре "фашистского" скандала из-за старой немецкой песни (видео)

В российском поселке Шахтерск на Сахалине разгорелся скандал вокруг местного пенсионера, которого обвиненили в "фашизме" за прослушивание старой немецкой военной песни Wenn die Soldaten.

Об этом сообщают российский Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел, когда мужчина слушал песню, сидя в своем автомобиле. Одна из женщин сняла его на видео и обвинила в поддержке фашизма. Ролик быстро распространился по местным социальным сетям и чатам.

Пенсионер был вынужден на видео приносить извинения за "недостойное поведение". Он объяснил, что песня случайно попала к нему из флешки, которую ему записали около 15 лет назад.

"Она попалась сугубо случайно. Я никогда не был против своего правительства, я всегда ненавидел этот фашизм так же, как любой гражданин нашей страны. Извините, что так получилось глупо. Прошу прощения", — заявил мужчина в видеообращении.

Пенсионер с России оказался в центре "фашистского" скандала из-за старой немецкой песни

Отметим, что песня Wenn die Soldaten ("Когда солдаты"), впервые появившаяся еще в XIX веке, не имеет прямого отношения к фашизму. Она посвящена солдатской службе и была популярна как во время Первой мировой войны, так и в нацистской Германии.

Напомним, в российском Саратове в ночь на 9 апреля неизвестные подожгли музей истории "специальной военной операции", как в Кремле называют полномасштабное вторжение на территорию Украины.

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