Пенсионер молотком и ножом убил падчерицу и ее мужа: причина расправы над супругами ошеломляет

Реклама

На западном побережье Великобритании, 67-летний Дерек Мартин приговорен к пожизненному заключению за убийство 30-летней падчерицы Хлои и ее 33-летнего мужа Джоша Бэшфорда. Инцидент произошел в июне 2023-го в доме, где жили супруги.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Долгое время злоумышленник отрицал обвинения, утверждая, что в то время страдал психическим заболеванием. Суд несколько раз переносил заседание. Однако на днях мужчину приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком – 29 лет.

Реклама

Злоумышленник хоть и был разведен с матерью убитой, но был очень близок к супругам и их четырем детям. Проводил много времени в их доме, помогая с домашними делом и детьми.

Мартин рассказал, мол, "просто разозлился" после яростного спора с Хлоей из-за денег. По его словам, он одолжил падчерице примерно 1500 фунтов стерлингов, чтобы помочь паре купить новую машину и сделать ремонт в доме. Она должна была ежемесячно возвращать ему долг, но просрочила платежи.

Утром того дня, когда произошло убийство, Мартин отвез двух младших детей в школу, а затем даже увез Хлой на завтрак в ресторан у дома. Вернувшись домой, Мартин начал заниматься домашними делами, но потом между ним и падчерицей произошел спор. Мартин рассказал полиции, что после этого выхватил молоток из своих инструментов и ударил ее по голове. Когда женщина упала на пол, он пошел на кухню, взял нож и восемь ударил, нанеся смертельные травмы.

В обеденное время вернулся Джош. Злоумышленник скрылся и ждал его. Когда муж зашел в спальню, ища жену, Мартин пошел туда и четырежды ударил его ножом в грудь. Затем схватил ремень и задушил насмерть.

Реклама

После двойного убийства мужчина спокойно забрал их детей из школы и уехал с ними на обед в McDonald's, а затем – к их бабушке. Затем Мартин обратился к полицейскому участку Брайтона и признался, что убил двух человек.

В суде стало известно: в течение предшествующих убийствам месяцев Мартин, который имел историю депрессии и попыток самоубийства, прекратил принимать лекарства и страдал от недосыпания. Он постоянно не спал и ему удавалось поспать всего один-два часа ночью перед тем трагическим днем.

Напомним, на высокой скале в живописной Долине бабочек в турецкой провинции Мугла мужчина сделал фото с беременной женой , а через несколько секунд женщина была уже мертва. Ее жестоко убил собственный человек в эгоистической попытке нажиться на полисе страхования жизни, который он оформил.





