Пенсионер накачивал жену наркотиками и снимал, как незнакомцы ее насиловали: шокирующие подробности

Муж, накачивавший свою жену наркотиками, прежде чем разрешить десяткам мужчин изнасиловать ее, выступил перед судом и признался, как совершал преступления.

Об этом пишет Daily Star.

Стало известно, что 71-летний Доминик Пелико рассылал приглашения мужчинам с фразами типа "вы похожи на меня — вам нравится режим изнасилования". Пенсионер якобы подсыпал транквилизаторы в ужин своей партнерши, а затем снимал на видео, как мужчины издевались над ней в ее собственном доме в течение девяти лет.

Пелико – вместе с 51 другим мужчиной, идентифицированным на камеру, в том числе пожарными и государственными служащими – сейчас находится на скамье подсудимых по обвинению в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах своей жены, 72-летней Жизель Пелико, мужественно отказавшейся от своего права на анонимность.

Утомительный судебный процесс в уголовном суде Воклюз во французском городе Авиньон начался на этой неделе и, как ожидается, продлится четыре месяца.

Кто такие Пелико

Французские супруги Доминик и Жизель жили в большом семейном шале в Мазоне после переезда с Парижа в 1991 году.

У них трое детей, которые были постоянными гостями, и, согласно судебным показаниям, их считали "милыми людьми", которые устраивали вечеринки в своем чистоплотном саду с бассейном.

Пенсионер Пелико раньше работал коммунальным служащим, и в понедельник, 2 сентября, судья попросил его подтвердить свой адрес, на что он ответил: "Мой дом – тюрьма, вы знаете".

Доминик Пелико / Фото: The Daily Star

Банда насильников

Между 2011 и 2020 годами Пелико якобы организовал группу изнасилований, в которой он реализовывал извращенные фантазии с участием своей жены, которая была без сознания. Приблизительно 20 000 видеозаписей, на которых ее насилуют 72 незнакомца, были позже найдены в доме, где он жил вместе с ней.

Он использовал теги вроде "насильники", "издевательства" и "моя шлендра", когда хранил отснятый материал, не указывая при этом имен и деталей нападающих.

Как сообщается, они были завербованы после того, как мужчина обратился к вуайеристам и свингерам на онлайн-форуме под названием Without Her Knowing (Без ее ведома).

Он якобы навязал им правила, в частности парковаться подальше от его дома, не пользоваться духами, подстригать и чистить ногти и мыть руки в горячей воде перед тем, как касаться его жены, находившейся под действием наркотиков.

Жизель / Фото: Getty Images

Его адвокат, Беатрис Заварро, сказала: "Ему стыдно за то, что он сделал, это непростительно. Линия поведения моего клиента заключается в том, что он признает то, что он сделал, и с самого начала не было протеста".

Благодаря его видеозаписи полиция опознала 51 из 72 мужчин, но других не удалось идентифицировать, и потому они избежали правосудия после того, как дело было закрыто. 51 человек, представший перед судом, отрицали какие-либо правонарушения.

Жизель тем временем ничего не знала об издевательствах, но позже она рассказала об этом на досудебном слушании: "Он мне отвратителен. Я чувствую себя грязной, оскверненной, преданной. Это было цунами. Меня сбил скоростной поезд".

Она также рассказала, что несколько раз пыталась покончить с собой после того, как узнала о том, что с ней сделали.

Как стало известно о преступлениях

Жизель поверила, что страдает болезнью Альцгеймера, после многих лет употребления наркотиков, прежде чем узнала, что у нее были гинекологические проблемы.

Суд услышал, как Пелико якобы посмеялся над этим и намекнул, что она изменяет, когда она спросила его об этом: "Так что же ты делаешь целыми днями?".

Но полиция узнала обо всем после того, как в ноябре в 2020 году его поймали, когда он приставал к женщинам в супермаркете, перед тем, как полицейские обыскали его дом, где нашли USB-накопитель под названием Abuses (Злоупотребление).

Почему другие мужчины надеются на оправдание

Другие мужчины, обвиняемые в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах в возрасте от 26 до 73 лет, являются рестораторами, сантехниками, пожарными, государственными служащими, военнослужащими и владельцами магазинов.

Один из них возражал, что изнасиловал жертву, поскольку считал, что половой акт был по обоюдному согласию. Он сказал: "Это его жена, он делает с ней, что хочет".

Жизель с сыном и дочерью в суде / Фото: Getty Images

Но, по словам адвоката жертвы, посмотрев только одно из видео, можно было увидеть, что Жизель выглядела "мертвой" и не осознавала происходящего.

Другие мужчины перечисляли причины, почему они не должны быть привлечены к ответственности – в частности, один из них сказал, что они не знали, что она спала, поскольку лежала лицом вниз.

Ожидается, что шокировавший французскую общественность судебный процесс продлится до декабря.

Напомним, в США подросток устроил стрельбу в школе. Сейчас известно о четырех погибших и трех десятках раненых.

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