- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 409
- Время на прочтение
- 2 мин
Пенсионер пролежал мертвым в квартире 15 лет: жуткие детали (фото)
Тело мужчины обнаружили случайно после того, как вода из трубы затопила соседскую квартиру.
И испанской Валенсии на верхнем этаже жилого дома в течение 15 лет оставалось тело пенсионера по имени Антонио. Его обнаружили случайно, когда после сильных дождей вода из забитой трубы затопила балкон квартиры ниже.
Об этом сообщает испанская газета El País
Когда пожарные проникли в квартиру через окно, они наткнулись на скелетированные и частично мумифицированные останки мужчины среди мусора, насекомых и голубей.
По данным следствия, соседи в последний раз видели Антонио в 2010 году. Никто не сообщил о его исчезновении. Почтовый ящик не был переполнен письмами, а пенсия продолжала поступать на счет автоматически, поэтому никто не догадывался, что мужчины нет.
Соседи описывают его как «призрака»: он всегда выглядел грустным и одиноким. Когда Антонио перестал выходить из квартиры, люди предположили, что он переехал в дом престарелых или живет у родственников. Оказалось, что у него действительно были двое детей, но контакт с ними он давно потерял. Мужчина оставил семью около 30 лет назад.
Полиция сообщает, что смерть наступила по естественным причинам. Следов взлома или насилия не обнаружено. Антонио умер так же как жил последние годы — тихо и одиноко, словно призрак.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине в доме нашли мертвую женщину через два месяцапосле ее смерти. Рядом с ней было пять котов, один из которых выжил.