Пенсионер пролежал мертвым в квартире 15 лет: жуткие детали (фото)

Открытая дверь / © iStock

Реклама

И испанской Валенсии на верхнем этаже жилого дома в течение 15 лет оставалось тело пенсионера по имени Антонио. Его обнаружили случайно, когда после сильных дождей вода из забитой трубы затопила балкон квартиры ниже.

Об этом сообщает испанская газета El País

Когда пожарные проникли в квартиру через окно, они наткнулись на скелетированные и частично мумифицированные останки мужчины среди мусора, насекомых и голубей.

Реклама

По данным следствия, соседи в последний раз видели Антонио в 2010 году. Никто не сообщил о его исчезновении. Почтовый ящик не был переполнен письмами, а пенсия продолжала поступать на счет автоматически, поэтому никто не догадывался, что мужчины нет.

© elpais

Соседи описывают его как «призрака»: он всегда выглядел грустным и одиноким. Когда Антонио перестал выходить из квартиры, люди предположили, что он переехал в дом престарелых или живет у родственников. Оказалось, что у него действительно были двое детей, но контакт с ними он давно потерял. Мужчина оставил семью около 30 лет назад.

© elpais

Полиция сообщает, что смерть наступила по естественным причинам. Следов взлома или насилия не обнаружено. Антонио умер так же как жил последние годы — тихо и одиноко, словно призрак.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине в доме нашли мертвую женщину через два месяцапосле ее смерти. Рядом с ней было пять котов, один из которых выжил.