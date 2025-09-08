Пенсионер провел 4 дня в застрявшем лифте без еды и воды: какой финал (фото)

Мужчина возле лифта / Иллюстративное фото / © pexels.com

В немецком городе Оснабрюк (Нижняя Саксония) 75-летний мужчина оказался запертым в лифте собственного дома и провел там четыре дня без воды и еды. Происшествие случилось еще в июле, но полиция сообщила о нем только сейчас.

Об этом пишет Bild.

Из-за неисправности электричества вышел из строя не только лифт, но и кнопка аварийного вызова. Телефона у мужчины не было, поэтому он не мог сообщить об инциденте семье. В отчаянии он пытался вырвать панели кабины, однако самостоятельно выбраться не смог.

Мужчину нашли только тогда, когда его сын, обеспокоенный отсутствием связи, обратился в полицию. Правоохранители, прибывшие на место, услышали из шахты едва слышный голос. Пострадавшего в тяжелом состоянии обезвоживания доставили в больницу.

В конце августа, уже оправившись от происшествия, мужчина пригласил своих спасителей на кофе и признался: «никогда не дружил с полицией, но на тот момент был рад услышать голос полицейского».

Лифт, в котором мужчина провел 4 дня без воды и еды / © Bild

К слову, ранее в Киеве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа. Он чудом зацепился за тросы на уровне четвертого этажа, где и дождался помощи. Спасатели с помощью лестницы достали пострадавшего и передали медикам.