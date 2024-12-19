Пенсионер снимал, как 50 незнакомцев насиловали жену под наркотиками: его признали виновным

Мужчину из Франции, который накачивал свою жену наркотиками и позволял мужчинам насиловать ее, признали виновным.

Об этом сообщает Daily Star.

19 декабря 72-летний Доминик Пелико был признан виновным в жестоком обращении с Жизель Пелико, и теперь ему грозит перспектива провести оставшуюся жизнь за решеткой.

Преступления совершались почти десять лет, а его осудили вместе с 50 другими обвиняемыми.

Окрещенный "Авиньонским монстром" – по названию города на юге Франции, неподалеку от которого совершались его преступления – Пелико, признавший все выдвинутые против него обвинения, невозмутимо смотрел на зачитывание обвинительного приговора за "изнасилование при отягчающих обстоятельствах".

Доминик Пелико / Фото: The Daily Star

Жена электрика на пенсии и агента по недвижимости также присутствовала на суде, как и каждый день в течение трех с половиной месяцев судебного процесса, после того, как отказалась от своего права на анонимность.

Присяжные в составе пяти судей, заседавших в уголовном суде Воклюза в Авиньоне, после двух дней обсуждения признали Пелико виновным в "изнасиловании при отягчающих обстоятельствах". Другие подсудимые слушали приговор, готовясь к зачитыванию своих судеб. Мужчины происходили из разных слоев общества, многие из них были женатыми и отцами в возрасте от 26 до 73 лет.

Жизель Пелико рассказала суду: "Они относились ко мне, как к тряпичной кукле, как к мусорному мешку".

Жизель / Фото: Getty Images

Она стала феминистической иконой за то, что освещала часто табуированные темы домашнего и сексуального насилия над женщинами. Участники кампании призвали к тому, чтобы показательные тюремные приговоры стали переломным моментом в борьбе с культурой изнасилований и использованием легкодоступных наркотиков для подавления жертв.

Прокурор Лор Шабо заявила, что мужчина должен получить максимальное пожизненное заключение – 20 лет во Франции – для всех остальных она просила от 10 до 18 лет.

Она сказала: "Двадцать лет между четырьмя стенами тюрьмы – это и много, и мало".

Доминик Пелико находится под следствием с 2020 года, когда его арестовали за то, что он незаконно фотографировал под юбками женщин в супермаркете вблизи семейного дома в Мазане. Когда полиция обыскала его устройства, нашла более 20 000 непристойных фотографий и видео на дисках его компьютера. Они были в папках под названиями "сексуальное насилие", "ее насильники" и "ночь наедине", и предоставили достаточно доказательств против него.

Сам Пелико рассказал об этом в интервью газете: "Я знаю, что получу 20 лет, я потерял все. Я умру одиноким, как собака. Я насильник, как и все остальные обвиняемые".

За годы работы полиции было обнаружено 50 из 72 подозреваемых в изнасиловании. Адвокаты Пелико боролись за то, чтобы шокирующие снимки были показаны в открытом суде, чтобы доказать, что она была без сознания в течение всего времени.

Жизель сказала, что она борется за "всех тех людей по всему миру, женщин и мужчин, которые стали жертвами сексуального насилия", добавив: "Оглянитесь вокруг – вы не одиноки".

Со своей стороны, ее муж, с которым она развелась летом, признался, что добавлял отпускаемое по рецепту снотворное к еде и напиткам, выбивая Жизель из колеи на несколько часов подряд. Он рассказал полиции, что начал давать жене снотворное в 2011 году, незадолго до того, как они покинули свой дом в пригороде Парижа, чтобы переехать в Мазан, маленький городок в Провансе.

Кроме Доминика, 14 других мужчин признали предъявленные против них обвинения, но другие не признали себя виновными, заявив, что не знали о своей причастности к изнасилованиям. Многие утверждали, что Доминик предлагал секс с согласия в доме и что его жена также дала на это согласие.

Родная дочь Пелико, 46-летняя Каролина Дариан, описала его как "одного из величайших сексуальных хищников" всех времен. Она рассказала суду, что он тайно фотографировал ее в обнаженном виде вместе с двумя невестками. Это происходило в том же семейном доме в Мазане, куда Пелико пригласил мужчин после того, как связался с ними в Интернете. Дариан была убеждена, что ее, как и ее мать, регулярно накачивали наркотиками, чтобы отец мог ее развратить, хотя ее папа это отрицал.

Жизель с сыном и дочерью в суде / Фото: Getty Images

По другому делу Доминика обвиняют в изнасиловании и убийстве 23-летней агентки по недвижимости в Париже в 1991 году. Он признал одну попытку изнасилования в 1999-м, после того, как анализ ДНК доказал его вину.

Напомним, в Польше не утихает скандал из-за события в супермаркете. Очевидцы рассказали, что пока посреди магазина умирал мужчина, другие люди не помогли ему и были возмущены из-за очередей.

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