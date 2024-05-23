Пенсионера оштрафовали из-за применения необычного "оружия" против экоактивистов

Гражданина Германии, который пытался разогнать экоактивистов, брызгая им в лицо парфюмом, окружной суд Берлина приговорил к штрафу в 2700 евро.

Об этом пишет BILD.

Бывший полицейский, 71-летний Петер К., распылил духи в сторону климатических активистов движения "Последнее поколение", которые перекрыли одну из улиц в Берлине во время утреннего часа пик 18 сентября 2023 года. Издание отмечает, что прокуратура вообще настаивала на условном сроке для подсудимого.

"У меня был прием у врача в больнице в 8 утра, когда люди передо мной перекрыли улицу. Я вышел из машины и крикнул: "Так не делается!" Но им было все равно. Тогда я достал из машины свой старый баллончик — одеколон 4711. Я всегда использую его, чтобы освежиться. Но после нескольких распылений флакон, к сожалению, был уже пуст", — заявил обвиняемый на судебном заседании.

Он добавил, что трое экоактивистов, которые устроили акцию протеста на проезжей части Ландсбергер-аллеи, протерли глаза и не сдвинулись с места.

В результате этого инцидента никто из протестующих не пострадал, а пенсионер все таки опоздал на прием к врачу, так как был задержан полицией.

"Я распылил духи, чтобы разбудить этих людей. Это была самооборона, я проявил гражданское мужество! Я был единственным, кто пытался их разгонять. Многие другие просто смотрели", — попытался оправдаться обвиняемый.

Но прокуратура заявила, что действия подсудимого "граничат с самосудом" и не могут быть расценены как самооборона.

"Вы были вынуждены остановиться — это тоже уголовное преступление. Но распыление парфюма не было надлежащим способом реагирования. Даже если эффект не был особенно сильным. Как бывший офицер полиции, вы это знаете", — заявил в суде прокурор.

Напомним, Грета Тунберг в рамках забастовки блокировала вход в шведский парламент. Двое полицейских подняли экоактивистку, оттащили ее прочь, а затем положили на землю.

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