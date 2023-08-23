Пенсионерка 40 лет жила с мумифицированным плодом внутри - фото

В городе Дуранго, Мексика, пенсионерка 40 лет носила нерожденный плод.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

84-летняя женщина страдала болью в животе и решила обратиться к медикам. Врачи остались шокированы после того, как выявили состояние мумификации.

Эксперты считают, что плод был кальцифицирован в редком случае под названием литопедион.

Подобные обстоятельства происходят во время беременности в брюшной полости, когда нерожденный плод умирает внутри матери, но достигает точки, когда он становится слишком большим, чтобы его снова поглотило ее тело, а потому остается на месте.

Ребенок умер и был мумифицирован на 40-й неделе беременности / Фото: Newsflash

Абдоминальная беременность является чрезвычайно редкой формой внематочной беременности, в которой беременный имплантат расположен вне репродуктивных органов матери, а в брюшной полости.

Внешняя часть тела плода кальцифицируется как часть попытки организма матери защитить себя, часть реакции инородного тела, предназначенного для защиты матери от мертвых тканей и инфекции.

Врачи считают, что ребенок умер и был мумифицирован на 40-й неделе беременности после того, как он не развивался нормально.

В истории зафиксировано 300 таких случаев / Фото: Newsflash

Отчеты утверждают, что вряд ли мать получила должную помощь, когда зачала ребенка около 40 лет назад.

Удивительно, но считается, что мумифицированный плод, который все это время находился внутри женщины, не вызвал ей никаких проблем со здоровьем.

Ее ситуация настолько редка, что всего было зарегистрировано лишь около 300 случаев литопедиона.

Напомним, хирурги напечатали новый нос на 3D-принтере и пришили его к руки пациентки. Через два месяца нос прикрепили к лицу.

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