Пенсионерка-зацеперка: в России пожилая женщина остановила городской трамвай

Женщина вылезла на прицепное устройство вагона.

Пенсионерка-зацеперка. В российском Ульяновске пожилая женщина остановила городской трамвай собственным телом.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 сентября.

Пенсионерка вылезла на прицепное устройство вагона, схватилась рукой за дворник и отказывалась слезать. Водитель был вынужден остановить трамвай, выпустить пассажиров и ждать, пока женщина слезет сама.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кипре пожилая россиянка попала в курьезную ситуацию. Женщина решила попробовать, как оно лежится в саркофаге с мощами Святого Лазаря, залезла туда и застряла.

Новости мира: в России пожилая женщина остановила трамвай и вылезла на прицепное устройство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку