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Пентагон до сих пор не дал Украине лицензию на ракеты Patriot: кто блокирует решение Трампа
Украина еще не получила лицензию на производство ракет для систем Patriot — необходимые документы в США остаются неоформленными.
Процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot до сих пор не завершен. Хотя, по информации источников, руководство Государственного департамента и Минобороны США еще в октябре согласовало соответствующее решение, его практическая реализация задерживается — документы по оформлению лицензии до сих пор не подписаны.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Производство ракет Patriot в Украине: почему США задерживают лицензию
По информации двух источников корреспондента Радио Свобода Алекса Рауфоглу в Вашингтоне, бумаги для выдачи лицензии еще не подготовлены — несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Гегсет согласовали ее предоставление еще в октябре.
Дальнейшее оформление документов, как утверждают собеседники журналиста, тормозится на уровне Майкла Даффи — заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению.
В Пентагоне эта информация пока не комментирована.
Лицензия на ракеты Patriot для Украины: как менялась позиция Трампа
Вопрос передачи Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot сопровождался противоречивыми сигналами со стороны Белого дома. Впервые Дональд Трамп пообещал предоставить Киеву соответствующее разрешение 8 июля 2026 во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре. Впрочем, уже в конце месяца, 31 июля, американский лидер выразил сомнения в этом решении. А в августе СМИ выяснили, что Трамп поставил процесс на паузу из-за опасений возможной утечки американских технологий в Россию.
Позже бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог добавил еще одну причину задержки: по его словам, американские оборонные компании не желают делиться с Украиной правами на собственные интеллектуальные разработки.
Очередной поворот произошел в сентябре, когда Трамп снова допустил производство ракет для Patriot в Украине, но с оговоркой — речь может идти только о менее современной модификации вооружения. Впоследствии, после переговоров с главой Белого дома на полях Генассамблеи ООН, Владимир Зеленский заявил, что договоренность о лицензии достигнута. Однако в Госдепартаменте США эту информацию фактически опровергли, подчеркнув, что окончательного решения пока нет, а сам Трамп слова украинского президента так и не подтвердил.