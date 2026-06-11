Пентагон эвакуировали из-за инцидента с опасными материалами — CNN

Пентагон / © Associated Press

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В четверг, 11 июня, в Пентагоне объявили об эвакуации части здания из-за «инцидента с опасными материалами».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники и местные службы экстренного реагирования.

По данным издания, несколько этажей и коридоров в здании были перекрыты, а персонал частично эвакуирован после обнаружения потенциальной угрозы.

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Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что системы безопасности зафиксировали проблему с качеством воздуха, которая требует дополнительной проверки.

«Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, включая приказ оставаться в зоне поражения. Группы реагирования находятся на месте и готовы помочь жильцам здания», — отметил он.

Представитель ведомства капитан Джейми Джилл сообщил, что к ликвидации последствий инцидента привлечено подразделение по работе с опасными материалами Агентства по защите сил Пентагона, а также пожарная служба округа Арлингтон.

В сообщениях Пентагона о безопасности говорится о «проблеме с качеством воздуха» и проведении дополнительных тестов, которые могут длиться до двух часов. Там также отмечается, что в центральном дворе можно увидеть работу экстренных служб, и призывают не делать поспешных выводов.

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По данным двух источников CNN, ограничения на передвижение введены на ряде этажей — в частности, в коридорах со второго по пятый этажи, а также на уровнях с четвертого по седьмой в большом комплексе Пентагона.

Один из источников также сообщил, что правоохранители в здании используют противогазы и защитное химическое снаряжение.

Напомним, ранее в американском штате Огайо произошла стрельба на фестивале Old West End Festival, в результате чего 12 человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.

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