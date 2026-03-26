Пентагон готовится к возможному «последнему удару» в войне с Ираном — СМИ

США, Иран / © ТСН.ua

Реклама

Пентагон разрабатывает военные сценарии так называемого «последнего удара» по Ирану, которые могут включать как масштабную бомбардировочную кампанию, так и использование наземных войск. Информацию предоставили американские чиновники и осведомленные источники.

Об этом пишет Axios.

По их словам, эскалация может произойти в случае провала дипломатических переговоров. В частности, если будет оставаться закрытым Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировых поставок нефти.

Реклама

Некоторые представители американских властей считают, что демонстрация сокрушительной силы может усилить позиции США на переговорах или позволить объявить о завершении боевых действий.

Возможные сценарии

По информации источников, сейчас обсуждается четыре основных варианта действий:

вторжение или блокировка острова Харг — главного нефтяного хаба Ирана;

захват острова Ларак, имеющий стратегическое значение для контроля над Ормузским проливом;

установление контроля над островом Абу-Муса и двумя меньшими островами у входа в пролив;

блокировка или захват судов, экспортирующих иранскую нефть.

Кроме того, рассматриваются планы проведения наземных операций в глубине Ирана по контролю над запасами высокообогащенного урана на ядерных объектах.

Альтернативой этому может стать масштабная воздушная кампания с ударами по соответствующим объектам, чтобы сделать невозможным доступ к стратегическим материалам.

Реклама

Позиция Белого дома

В то же время, решение о реализации любого из сценариев пока не принято. В Белом доме называют возможные наземные операции «гипотетическими».

Пресссекретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов к жестким действиям в случае провала переговоров.

«Президент не блефует и готов решить ад. Иран не должен снова ошибаться. Любое насилие после этого будет потому, что иранский режим отказывается заключать соглашение», — подчеркнула она.

По ее словам, любая дальнейшая эскалация станет следствием отказа Тегерана заключить соглашение.

Реклама

Наращивание сил

Ожидается, что в ближайшее время США перекинут на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе несколько эскадрилий истребителей и тысячи военных.

Также планируется развертывание подразделений морской пехоты и пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии.

Реакция Ирана

В Иране скептически относятся к переговорам с США и подозревают, что дипломатические инициативы могут стать прикрытием для военных действий.

Спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что иранская разведка фиксирует подготовку к возможным операциям против страны.

Реклама

Все перемещения врага находятся под наблюдением наших вооруженных сил. Если они примут какие-либо меры, вся жизненно важная инфраструктура этой страны региона будет беспрепятственно атакована», — добавил он.

Какие перспективы

По данным источников, посредники, в том числе Пакистан, Египет и Турция, пытаются организовать переговоры между сторонами.

Несмотря на отклонение исходных требований США, Иран не исключает возможности диалога, однако ключевым препятствием остается глубокое недоверие между сторонами.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о военной операции в Иране. В частности, он объяснил, почему не употребляет слово «война». Американский лидер не забыл и о «8 войнах». «Мы урегулировали восемь войн. Люди будто забывают», — заключил Трамп.

Реклама

Он также поделился, что Иран якобы хотел сделать его своим верховным лидером. «Нет, спасибо. Я этого не хочу», — вежливо отказал Трамп.