Пентагон хочет переименовать военную операцию против Ирана: каким будет название

Пентагон / © Associated Press

В Пентагоне рассматривают вариант изменения названия американской военной операции против Ирана.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Одним из новых обсуждаемых названий является Sledgehammer (Кувалда).

По информации телеканала, в Вашингтоне опасаются, что перемирие между сторонами может не удержаться, а боевые действия снова перейдут в фазу масштабной эскалации.

В настоящее время американская операция против Ирана называется Epic Fury — «Эпическая ярость».

В то же время после ударов США по иранским ядерным объектам операция называлась Operation Midnight Hammer — «Операция Полночный молот».

Как отмечает NBC News, возможное изменение названия может иметь не только символическое значение.

По данным журналистов, речь идет также о юридических и политических аспектах, в частности, в контексте полномочий администрации США по ведению боевых действий без отдельного одобрения Конгресса.

На фоне нестабильного перемирия между Вашингтоном и Тегераном США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке.

В частности, речь идет о опрокидывании систем противовоздушной обороны и авиации в регион из-за риска нового обострения.

Ранее сообщалось, что Пакистан тайно мог разрешать Ирану размещать свои военные самолеты на аэродромах страны для защиты от возможных американских авиаударов.

