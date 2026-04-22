Министерство обороны США планирует выделить 75 млрд долларов на развитие дронов и технологий борьбы с ними в рамках крупнейшего в истории бюджетного запроса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметили в ведомстве, значительная часть финансирования будет направлена на существенное расширение Автономной рабочей группы по обороне (DAWG), которая сотрудничает со спецподразделениями и занимается тестированием новейших систем.

В частности, для этого подразделения предусмотрено 54,6 млрд долларов против всего 225,9 млн в текущем году. Это может стать одним из самых больших годовых ростов финансирования среди оборонных программ.

В Пентагоне отмечают, что большинство средств планируется потратить не на создание новых разработок. Финансирование пойдет на закупку, оценку и модернизацию уже существующих беспилотных систем.

Подразделение DAWG работает вместе с силами специальных операций, испытывающих дроны в реальных условиях. После этого военные передают производителям обратную связь для дальнейшего усовершенствования технологий.

Резкое увеличение финансирования происходит на фоне современных конфликтов, продемонстрировавших эффективность дешевых ударных дронов. В частности, во время войны на Ближнем Востоке активно используются одноразовые беспилотники.

США также стали применять подобные решения. В частности, были развернутые подразделения с недорогими ударными дронами, созданными на базе иранских технологий.

Кроме того, Пентагон инвестирует в развитие роев беспилотников с использованием искусственного интеллекта. В соответствующие проекты уже привлечены ведущие технологические компании.

В то же время, окончательное решение о выделении средств должен принять Конгресс. Это связано с тем, что часть финансирования предусмотрена в рамках отдельного бюджетного пакета.

