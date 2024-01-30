Пентагон и НАТО обсудили критическое увеличение оборонного производства для нужд Украины

Собеседники подчеркнули важность сохранения единства НАТО в вопросе поддержки Украины.
Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой обсудили критическую необходимость быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
"Каждый отметил критичность быстрого увеличения оборонного производства для продления поддержки Украины, пополнения запасов боеприпасов и оборудования Альянса и удовлетворения повышенных требований оборонных планов, принятых на Вильнюсском саммите", — говорится в сообщении.
Собеседники подчеркнули важность сохранения единства НАТО и обсудили постоянную поддержку Североатлантического союза для Украины.
Кроме того, Остин и Столтенберг обсудили ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности, выразив возмущение и скорбь из-за гибели и ранения американских военных в Иордании.
Глава Пентагона и НАТО подтвердили поддержку заявки Швеции на членство в НАТО.
Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Конгресс ставит под угрозу все предварительные достижения, затягивая с выделением помощи Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины.
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