Пентагон и НАТО обсудили критическое увеличение оборонного производства для нужд Украины

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой обсудили критическую необходимость быстрого увеличения оборонного производства для нужд Украины.

Также читайте Глава МИД Польши назвал, что необходимо для победы Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

"Каждый отметил критичность быстрого увеличения оборонного производства для продления поддержки Украины, пополнения запасов боеприпасов и оборудования Альянса и удовлетворения повышенных требований оборонных планов, принятых на Вильнюсском саммите", — говорится в сообщении.

Собеседники подчеркнули важность сохранения единства НАТО и обсудили постоянную поддержку Североатлантического союза для Украины.

Кроме того, Остин и Столтенберг обсудили ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности, выразив возмущение и скорбь из-за гибели и ранения американских военных в Иордании.

Глава Пентагона и НАТО подтвердили поддержку заявки Швеции на членство в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Конгресс ставит под угрозу все предварительные достижения, затягивая с выделением помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия пытается "раскачать" ситуацию внутри США, чтобы сорвать помощь Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.