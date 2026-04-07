В администрации Дональда Трампа обеспокоены тем, что министр обороны Пит Хегсет дезинформирует президента и общественность об успехах в войне с Ираном. Несмотря на заявления Пентагона о «полном контроле над небом», реальные данные разведки и недавнее сбивание американских самолетов свидетельствуют о том, что Тегеран сохраняет значительную угрозу.

Об этом пишет The Washington Post.

Противоречивые заявления о превосходстве в воздухе

Президент Трамп продолжает называть войну «безоговорочным успехом», ссылаясь на данные Хегсета о том, что Иран якобы «не имеет противовоздушной обороны». Однако сбивание истребителя F-15E в прошлую пятницу и штурмовик A-10 ранее поставили эти утверждения под сомнение.

Во время пресс-конференции в понедельник Дональд Трамп признал факт поражения F-15 ракетой с тепловой наводкой. По спасению пилотов он заметил, что это был счастливый случай и летчикам просто повезло.

Военная аналитика Центра Стимсона Келли Грико объясняет, что самолеты сбивают тогда, когда силы имеют лишь преимущество в воздухе, но не полное господство в нем.

«Наше преимущество в воздухе ограничено географически на западе и юге, а также высотой», — добавила Келли Грико.

По ее словам, американские самолеты вынуждены летать выше 15 000-30 000 футов во избежание иранских ракет.

Вопросы к достоверности статистики Пентагона

Анонимные источники в администрации утверждают, что Хегсет манипулирует цифрами, чтобы продемонстрировать скорейшее уничтожение ракетного арсенала Ирана. Хотя министр заявлял, что иранские программы «разрушаются в подавляющем большинстве», оценка разведки США указывает, что более половины ракетных пусковых установок страны и тысячи беспилотников остаются целыми.

«Пит не говорит президенту правду. В результате президент постоянно повторяет обманчивую информацию», — заявил один из чиновников администрации на условиях анонимности.

Также обнаружены несоответствия в отчетах о количестве запусков иранских ракет:

«Документы, отправленные внутрь, противоречат заявлениям Хегсета», — добавил другой чиновник.

Эволюция иранской тактики и истощение боеприпасов

Аналитики предостерегают от использования количества запусков в качестве метрики успеха. По их мнению, Иран перешел к стратегии экономии и точности.

«Они сосредотачиваются на меньших, более целенаправленных залпах. Они выбирают цели и ищут пробелы в обороне», — объясняет Грико.

Эффективность ударов Тегерана подтверждается недавним уничтожением разведочного самолета E-3 на базе в Саудовской Аравии. Дополнительным фактором риска является истощение запасов боеприпасов США и Израиля.

«Иран принял меры для защиты своего ракетного и беспилотного арсенала, чтобы переждать использование боеприпасов США. Сейчас наш запас боеприпасов низкий», — отметил человек, знакомый с оценками ситуации.

Реакция официальных лиц

Спикер Пентагона Шон Парнелл отверг критику, назвав ее «ложью и пропагандой». Он обвинил СМИ в продвижении фальшивой истории о неудаче. По его словам, Гегсет предоставил президенту варианты для полного уничтожения угрозы.

Представитель Белого дома Анна Келли также отрицала дезинформирование Трампа.

«У него всегда была полная картина конфликта. Ничто не удивило его или наших военных планировщиков, готовых к любым возможным непредвиденным обстоятельствам», — отметила Анна Келли.

Она напомнила, что коалиция совершила более 13 000 вылетов и уничтожила две трети производственных мощностей Ирана. Однако сенатор Крис Кунс отмечает, что полностью ликвидировать угрозу беспилотников невозможно, поскольку производить мощные и смертоносные дроны можно даже в обычных гаражах или подвалах.

Война в Иране — последние новости

Напомним, посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил, что «положительные и конструктивные» усилия Исламабада, направленные на прекращение войны, «приближаются к критическому и щепетильному этапу».

Ранее мы писали, что в Пентагоне бьют тревогу: стратегически важные цели для атак почти исчерпаны. Пока иранские ракеты хоронят в недостижимых бункерах, Тегеран успешно давит на «болезненные точки» Вашингтона.

К слову, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии на лечении в городе Кум к югу от Тегерана.