Пентагон может обучать украинских военных управлять Patriot в США - СМИ

Министерство обороны Соединенных Штатов не исключает возможность обучения украинских военных эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot на военной базе в США
Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Сейчас Пентагон обсуждает вопрос о том, следует ли проводить полный цикл обучения на территории США или лишь его часть.
Нужно несколько месяцев, чтобы обучить украинцев управлению ЗРК Patriot.
Обучение можно провести в США в Форт-Силле, что в штате Оклахома, где находится большинство инструкторов и сложных тренажеров.
Хотя проведение тренинга в Европе выполнимо, но сопряжено с большими логистическими трудностями.
Заметим, что этого ни одно обучение украинских военных не проводилось в США.
Передача Patriot Украине
Напомним, что ране российский диктатор Владимир Путин пригрозил "пощелкать" ПРО Patriot, которые США предоставят Украине. Он считает Patriot "устаревшими системами".
Также у Путина истерически отреагировали на передачу Patriot Украине. Поставки вооружения Украине якобы усложняют процесс урегулирования конфликта.
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