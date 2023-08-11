Пентагон о тактике контрнаступления ВСУ: Совершили чудо, вытеснив россиян в оборону

В Пентагоне считают чудом достижение ВСУ на поле боя с россиянами. Там убеждены, что в перспективе украинцы могут добиться всех поставленных целей.

Такое мнение высказал спикер Минобороны США Патрик Райдер во время брифинга.

"Когда речь идет об украинцах и борьбе, которую они ведут сейчас, я не собираюсь стоять здесь, на этой трибуне, и пытаться угадать мысли главнокомандующего украинскими вооруженными силами. Они ведут тяжелую борьбу. Мы знали и они знали с самого начала, что независимо от того, когда начнется контрнаступление, это будет тяжелая борьба... Мы будем продолжать работать с ними, чтобы обеспечить их необходимыми силами и средствами, в том числе тренировками", — сказал Райдер.

Он отметил, что ситуация, которая сложилась в Украине не соответствует "идеальным условиям", при которых обычно проходят учения военных. Поэтому то, что делают украинские защитники, требует уважения.

"Никто в здравом смысле не хотел бы, чтобы Россия вторглась в Украину, но это произошло. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонную позицию, что само по себе чудо, учитывая состояние украинской армии на момент вторжения России. От всего мира идет поток поддержки, чтобы предоставить им невероятные и значительные боевые возможности и подготовку", — сказал представитель Пентагона.

Он добавил, что необходимо взглянуть на ситуацию в перспективе с точки зрения возможностей, которые украинские военные смогли развить и реализовать за очень короткий промежуток времени.

"Выдающиеся результаты в совершенно неидеальных условиях. В дальнейшем мы будем продолжать консультироваться с ними (украинцами — ред.), продолжать предоставлять им подготовку, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию и в конце концов победить в этой борьбе", — подчеркнул Райдер.

Напомним, 10 августа администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов на чрезвычайную оборонную помощь и еще 8 миллиардов долларов на гуманитарную поддержку до конца года.

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