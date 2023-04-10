Пентагон оценивает масштабы утечки секретной информации: "Министерство обороны работает круглосуточно"

Масштаб утечки секретной информации, касающейся, в частности, боеспособности украинских Вооруженных Сил и действий американских союзников, оценивается Министерством обороны США.

Об этом сообщил помощник главы Пентагона Крис Мигер, пишет CNN.

Как отмечается, министр обороны США Ллойд Остин был проинформирован об утечке еще 6 апреля и на следующий день начал "сзывать высших руководителей на ежедневной основе", а также общался с союзниками и партнерами, некоторые из которых также имеют отношение к обнародованной информации.

По словам Мигера, в результате утечки была обнародована "чрезвычайно тайная, засекреченная" информация, представляющая "очень серьезный риск для национальной безопасности" США.

"Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, оцененное влияние и наши меры по смягчению последствий. Мы все еще расследуем, как это произошло, а также масштабы проблемы", – пояснил он.

Мигер отметил, что Минобороны США предприняло шаги для более детального изучения того, как и кому распространяется "слитая" информация, а также что она может содержать. В то же время он не предоставил подробностей о том, кто может стоять за утечкой.

Напомним, что Россия хочет доминировать в Черноморском бассейне за счет Крыма.

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