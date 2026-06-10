Пит Гегсет / © Associated Press

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С момента назначения Пита Гегсета на должность министра обороны США в Пентагоне произошли масштабные кадровые изменения, а внутренняя культура ведомства претерпела существенные изменения.

Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По данным телеканала, с начала работы Гегсета с должностей было уволено более 20 старших офицеров. Собеседники издания утверждают, что в ведомстве сформировалась атмосфера неопределенности и опасений по поводу возможных кадровых решений.

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«Все, что мы делали каждый день, мы рассчитывали: „Сохранит ли это босса на работе или приведет к его увольнению?“ Каждый день, каждое решение, которое мы принимали, было фактором планирования… Очень необычно, чтобы это учитывалось так серьезно», — рассказал чиновник Пентагона.

Как отмечает CNN, после прихода Гегсета сотрудники все чаще старались не привлекать внимание руководства и избегать каких-либо действий, которые могли бы вызвать резонанс.

Журналисты называют показательным увольнение Рэнди Джорджа с должности начальника штаба Сухопутных войск США. По словам источников, это решение стало «частью неопределенной культурной войны, которую Гегсет хочет оставить в наследство».

При этом, по информации собеседников телеканала, министр обороны не объяснил коллегам причины такого кадрового решения.

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Источники также утверждают, что Гегсет нередко принимает решение без предварительных консультаций с командирами, что затрудняет планирование военных операций. По их словам, о предстоящей войне с Ираном был проинформирован ограниченный круг представителей Пентагона, что создало дополнительные трудности после начала боевых действий.

«В Пентагоне наблюдается нехватка четких внутренних процессов, вызванных массовой паранойей. Все решается в каждом частном случае, потому что нет делегирования полномочий — нет доверия. А если нет делегирования или доверия, политические решения не могут быть приняты», — объяснил чиновник Пентагона на условиях анонимности.

По данным CNN, после начала войны с Ираном Гегсет значительное внимание уделял публичному освещению операции и ее презентации как успеха. В то же время, когда возникли проблемы, он сосредоточился на поиске источников утечек информации.

Собеседники телеканала утверждают, что для этого глава Пентагона неоднократно допрашивал военнослужащих и пытался оказывать на них психологическое давление.

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Мы ранее информировали, что глава Пентагона заявил, что решение о расходах на помощь Украине будут координироваться с командованием США в Европе, но сроков не назвал .

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