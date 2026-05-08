Пентагон опубликовал секретные материалы об НЛО: уникальные фото

Изображение НЛО, описанного очевидцем

В пятницу, 8 мая, Пентагон опубликовал пакет документов, которые, по заявлению ведомства, ранее не были доступны общественности и содержат данные об НЛО. Раскрытие материалов произошло после поручения президента США Дональда Трампа начать рассекречивание информации о неизвестных явлениях.

Об этом пишет CBS News.

В первом пакете рассекреченных материалов — 162 файла от ФБР, Министерства обороны, NASA и Государственного департамента.

Документы содержат свидетельства очевидцев, фотографии и отчеты о наблюдении непонятных объектов, подробно описывающие инциденты с НЛО.

Сейчас секретные материалы насчитывают 120 PDF-файлов, 28 видео и 14 изображений.

Фотографии — это преимущественно изображения подозрительных объектов в небе, снятые военными самолетами.

Что видели астронавты на Луне

Шесть фотографий показывают объекты и явления, которые наблюдали астронавты NASA во время миссий «Аполлон-12» и «Аполлон-17», зафиксированные на фотографиях, сделанных с поверхности Луны.

Астронавт миссии «Аполлон-17» Джек Шмитт сообщил, что видел «вспышку на поверхности Луны к северу от кратера Гримальди».

Последние зафиксированные НЛО

Примерно два десятка видео демонстрируют сообщения о наблюдениях по всему миру между 2020 и 2026 годами.

Большинство из них показывают кадры с инфракрасной камеры, отслеживающие белый объект, который выглядит просто как пятнышко на экране, двигаясь в воздухе.

По данным Пентагона, в отчете, сопровождавшем видео, снятое в Греции в 2023 году, говорится, что объект совершал несколько «поворотов на 90 градусов» со скоростью примерно 130 км в час.

На одном из видео виден объект, похожий на футбольный мяч, в Индо-Тихоокеанском регионе, а на другом из Сирии видны две полупрозрачные оранжевые области неправильной формы, каждая из которых появляется в течение двух секунд.

Еще одно изображение — это фотография ФБР, на которую наложено изображение объекта, описанного очевидцем.

На составленном эскизе изображен «очевидный эллипсоидный бронзовый металлический объект длиной 40-60 метров, материализующийся из яркого света в небе и мгновенно исчезающий».

Архивные материалы

В пресс-релизе также содержатся материалы дела ФБР, в которых подробно описаны сообщения о неопознанных объектах и «летающих блюдцах» с 1947 по 1968 год.

В архивных материалах говорится о «нерешенных делах», а это означает, что правительство не может окончательно определить природу наблюдаемых явлений. Пентагон приветствует анализ со стороны частного сектора.

Из 162 файлов, обнародованных в пятницу, 108 содержат вырезки. Пентагон заявил, что информация была скрыта для «защиты личности очевидцев, местоположения правительственных учреждений или потенциально конфиденциальной информации о военных объектах, не связанных с НЛО».

Секреты НЛО — последние новости

Напомним, в феврале этого года президент США Дональд Трамп поручил федеральным агентствам, включая Пентагон, начать идентификацию и обнародование файлов, связанных с НЛО.

Недавно Белый дом зарегистрировал домен «aliens.gov» (пришельцы), что вызвало новые предположения относительно долгожданного раскрытия информации об НЛО.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что он «одержим» неопознанными летающими объектами (НЛО), и пообещал раскрыть тайну, прежде чем покинуть пост.

