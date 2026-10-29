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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Пентагон отказался расследовать сбои Starlink в Украине: сенаторы раздражены

Соответствующее решение было принято несмотря на запрос представителей обеих ведущих политических партий американского Сената.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пентагон

Пентагон / © Associated Press

Генеральный инспектор Министерства обороны США не планирует начинать независимое расследование перебоев в работе спутниковой связи Starlink и Starshield в Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

Девять сенаторов — пятеро демократов и четверо республиканцев — обратились к генеральному инспектору Пентагона с требованием выяснить, кто принимал решение об ограничении спутниковой связи и были ли к этому привлечены представители американских властей.

Кроме того, законодатели стремились установить, сказались ли эти перебои на передаче разведывательных данных и своевременном получении предупреждений об угрозах.

Ограничение работы спутниковых систем усложнило Украине перехват российских ударных беспилотников. Однако в ответе от 27 октября генеральный инспектор Пентагона отметил, что рассмотрение таких вопросов относится к полномочиям Военно-воздушных сил США.

Представительница офиса генерального инспектора Молли Халперн сообщила, что обращение сенаторов было тщательно рассмотрено. В то же время, она не исключила возможности пересмотра решения, если появятся новые сведения.

Сенатор-демократ Джин Шахин раскритиковала отказ от проведения независимой проверки и отметила важность спутниковой связи для безопасности украинцев.

«Вызывает обеспокоенность, что генеральный инспектор, по-видимому, решил не расследовать перебои в работе спутниковой связи, на которую Украина возлагается для защиты мирного населения», — заявила она.

По словам Шахина, администрация президента США Дональда Трампа и компания SpaceX давали разные объяснения причин возникновения перебоев. По мнению сенаторки, ситуация нуждается в независимом расследовании, которое поможет определить ответственных и не допустить повторения подобных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин назвал Илона Маска гением и похвастался российским аналогом Starlink «Рассвет».

Мы ранее информировали, что Европа ищет альтернативу Starlink Илона Маска после ограничений связи в Украине.

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