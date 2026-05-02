Пентагон открыл секретные файлы для ИИ: какие компании привлекли к работе с гостайнами США

Пентагон привлекает ИИ к работе с секретными документами / © ТСН

Министерство обороны США объявило о масштабном расширении использования искусственного интеллекта нового поколения. Если раньше алгоритмы привлекали только к обработке несекретной документации — отчетов и финансовых планов, то ИИ получил доступ к тайным стратегическим архивам ведомства.

Об этом сообщило издание Defence Express.

Решение было принято Отделом цифровых технологий и искусственного интеллекта после успешного месячного тестирования технологий в гражданском секторе министерства.

Стратегия «ШИ-прежде всего»

В Пентагоне официально подтвердили курс на полную цифровую трансформацию вооруженных сил. В официальном сообщении Department of War CTO отмечается , что это очередная инициатива в рамках мандата по созданию "Министерства обороны, где ИИ - на первом месте".

Главное отличие нового этапа – переход от обычных чат-ботов к так называемым агентам ИИ . В отличие от популярных ChatGPT или Gemini, нуждающихся в постоянных указаниях человека, агент-ШИ работает автономно. Ему ставят конечную цель и алгоритм самостоятельно разбивает ее на подзадачи, выполняет их через API и параллельно обучается в процессе.

Кто получил доступ к тайнам США

Первоначально сообщалось о соглашении с семью разработчиками, но за считанные часы перечень расширился до восьми компаний. В «закрытый клуб» поставщиков интеллектуальных услуг для армии США вошли:

SpaceX (спутниковая связь и интеграция);

OpenAI (разработчик ChatGPT);

Google (модели Gemini);

Nvidia (вычислительные мощности и железо);

Microsoft (Copilot и облачные решения);

Amazon Web Services (инфраструктура);

Oracle (защищенная облачная инфраструктура и большие базы данных);

Reflection (разработчик автономных ШИ-агентов нового поколения)

Времени на размышления нет

Масштабное внедрение ИИ в секретные сети объясняют критической необходимостью ускорить принятие решений. Технический директор Минобороны США Эмиль Майкл подчеркнул серьезность намерений Вашингтона.

«Сегодняшний день является важным шагом вперед по ускорению возможностей ИИ непосредственно для Объединенных сил. Наши отважные воины заслуживают безоговорочного и несправедливого преимущества в принятии решений на поле боя, и соглашения Департамента по SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft, AWS и Oracle помогают обеспечить именно это», — написал он в сети X.

По словам чиновника, ведомство продолжает работать в режиме военного времени для масштабирования этих технологий, поскольку в современных конфликтах скорость обработки информации становится главным фактором победы. Хотя конкретные задачи ИИ остаются тайной, ясно одно: у Пентагона больше нет времени на долгие обсуждения этических рисков, и выбирает путь технологического доминирования.

Напомним, военные технологии на базе ИИ все чаще сравниваются с началом ядерной эпохи. Эксперты предостерегают, что автономное оружие создает риск неконтролируемой эскалации.

