Пентагон отстранил трех чиновников из-за утечки секретной информации

Министр обороны Пит Хегсет. / © Getty Images

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Расследование утечки секретной информации в Пентагоне набирает обороты: еще два чиновника отправлены в административный отпуск. Как сообщили официальные лица, речь идет о Дерине Селнике — недавно назначенном заместителе начальника штаба министра обороны Пите Хегсете, и Колине Кэрролле — начальнике штаба заместителя министра обороны Стива Файнберга.

Об этом пишет Reuters.

Накануне агентство сообщило, что старший советник министра обороны Дэн Колдуэлл был также отстранен от должности из-за так называемого "несанкционированного раскрытия информации".

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В служебной записке, подписанной начальником штаба Хегсета Джо Каспером 21 марта, было официально инициировано расследование по утечке данных, касающихся национальной безопасности. В документе также говорилось о возможном применении полиграфа.

Селник — отставной офицер ВВС США, занимавший до повышения должность советника по кадровой политике. Кэррол, ветеран морской пехоты, ранее работал в оборонной компании Anduril Industries.

Дэн Колдуэлл, игравший заметную роль в команде Хегсета, фигурировал в ранее опубликованных сообщениях в мессенджере Signal, где его называли основным контактным представителем Совета нацбезопасности по подготовке к авиаударам по хуситам в Йемене. Колдуэлл публично выступал против участия США в Ираке и призвал к сокращению военного присутствия в Европе, а также скептически относился к оказанию помощи Украине.

Эти кадровые решения стали частью более широких изменений в Пентагоне после того, как Пит Хегсет вступил в должность главы Минобороны в январе. Среди уволенных ранее – председатель Объединенного комитета начальников штабов, главнокомандующий ВМС, руководитель Киберкомандования и ряд военных юристов.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц случайно добавил редактора The Atlantic в секретный групповой чат в Signal, где обсуждались конфиденциальные операции, в том числе удары по хуситам.