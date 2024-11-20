Пентагон планирует передать Украине оружие на $275 млн до инаугурации Трампа

Пентагон намерен поставить Украине оружие на сумму более $275 млн до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Associated Press.

По информации издания, администрация президента Джо Байдена пытается поскорее сделать все возможное для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Это связано с опасениями, что после инаугурации Дональд Трамп может изменить политику в отношении войны, в частности, требовать ее быстрого завершения, как он обещал во время предвыборной кампании.

Новый пакет военной помощи для Украины включает в себя системы противовоздушной обороны, снаряды калибров 155-мм и 105-мм, противотанковые комплексы Javelin, ракеты для HIMARS и другие средства. Спикер Пентагона, Сабрина Сингх, сообщила, что ведомство активно работает над оперативной поставкой необходимого оборудования.

Сабрина Сингх отметила, что Пентагон намерена использовать все предоставленные Конгрессом полномочия для обеспечения поставки оружия. Она подчеркнула, что для этого важно, чтобы арсеналы были полностью заполнены необходимым оборудованием и поэтому все имеющиеся ресурсы отправляются в Украину.

Напомним, ранее информировали, что в Пентагоне рассказали, сколько помощи США уже отправили оружие для Украины.

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