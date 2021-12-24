Пентагон планирует предоставлять Украине разведывательные данные для отражения нападения России

Предоставление оперативной разведывательной информации заставит Украину нанести удар первой в случае нападения РФ, отмечают чиновники.

Пентагон работает над планом предоставления Украине оперативных разведывательных данных, которые могли бы помочь стране быстрее реагировать в случае вторжения России.

Об этом изданию The New York Times сообщили высокопоставленные чиновники администрации Белого дома, которые захотели остаться анонимными.

Как пишет авторитетное американское издание, эта помощь "вызовет недовольство России, описывающей любую американскую военную помощь Украине как провокационную".

По словам чиновников, список предложений, разрабатываемый в Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме, содержит перенаправление в Украину вертолетов и другой военной техники, которая когда-то была выделена для афганских военных. Администрация также рассматривает возможность направления в Украину дополнительных экспертов по кибервойне.

Два американских чиновника сказали, что предложение Пентагона будет включать изображение того, двигались ли российские войска для пересечения границы. Такая информация сможет дать возможность украинским военным отразить атаку в случае нападения.

Как пишет издание со ссылкой на чиновников, проинформированные о действиях администрации Джо Байдена, американские спецслужбы уже предоставляют Украине доступ к большему количеству материалов, чем они имели до наращивания российских военных. Американские чиновники утверждают, что предоставление оперативной разведывательной информации заставить Украину нанести удар первым.

Также, как сообщается в издании, американские чиновники и чиновники НАТО отвергли "основные требования РФ", одно из которых предполагает, что НАТО должно предоставить письменные гарантии, что она не будет расширяться дальше на восток по направлению к России и не прекратить всю военную деятельность в России. бывших советских республиках.

К слову, американские чиновники также сообщают о более чем 100 000 российских военных у украинских границ. Эту информацию ранее сообщал секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов.

Напомним, в Белом доме стремятся поддержать независимость и территориальную целостность Украины. Соединенные Штаты и их союзники неоднократно предупреждали президента России Владимира Путина, что вторжение принесет РФ как военные потери, так и введение против нее санкций.

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