Пентагон планирует за месяц ввести обязательную вакцинацию для всех военных

Пентагон планирует за месяц ввести обязательную вакцинацию для всех военных

А всего американские военные должны сделать до 17 различных прививок.

Пентагон планирует к 15 сентября 2021 года ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех представителей американских вооруженных сил.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на главу Минобороны США Ллойда Остина.

"Я буду добиваться одобрения президента на то, чтобы сделать вакцинацию обязательной не позднее середины сентября", — обратился Ллойд к военным.

В военных структурах выделят несколько человек для того, чтобы подготовить и определить, какое количество вакцин необходимо американской армии и каким образом эта обязательная вакцинация будет происходить.

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А пока Пентагон будет следовать указу президента США Джо Байдена об ограничениях для любых федеральных работников, которые не прошли вакцинацию. Замети, что не привитые должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также им ограничивают служебные поездки заграницу.

Добавим, что всего американские военные, в зависимости от того, где они несут службу, согласно требованиям Пентагона, должны сделать до 17 различных прививок.

Сейчас более 1 млн военных уже прошли полную вакцинацию от коронавируса, около 237 тыс. получили как минимум одну дозу вакцины. Более 74% действующих моряков и резервистов сделали как минимум одну прививку от COVID-19. А в ВВС более 65% действующих служащих и 60% резервистов частично прошли вакцинацию. Число привитых в армии США составляет около 50%.

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