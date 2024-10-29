Пентагон подтвердил присутствие и назвал количество военных КНДР на Курщине

Представитель Минобороны США пока не ответил, ожидают ли они дальнейшего увеличения контингента войск КНДР в приграничных с Украиной районах.

В Пентагоне подтвердили присутствие "небольшого количества" войск КНДР в Курской области.

Об этом заявил спикер Минобороны США Патрик Райдер во время брифинга 29 октября.

"Это примерно несколько тысяч. Меньшее количество уже присутствует в Курской области", — сказал спикер.

По информации Райдера, существуют начальные признаки того, что РФ может использовать их в роли пехоты против украинских войск именно солдат из КНДР.

Он добавил, что пока не может подтвердить, что северокорейские войска находятся на территории самой Украины. Пентагон следит за ситуацией и консультируется с Украиной.

Ранее СNN со ссылкой на двух представителей западной разведки сообщал, что небольшое количество войск КНДР уже находится в Украине, официальные лица ожидают, что это количество вырастет.

Напомним, ранее сообщалось, что спецназ Северной Кореи находится в России, чтобы воевать на ее стороне против Украины. Эти войска, по оценкам экспертов, являются одними из наиболее подготовленных войск Севера, однако, вероятно, они столкнутся с трудностями, адаптируясь к современной войне.

Читайте также: