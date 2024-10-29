Пентагон подтвердил присутствие и назвал количество военных КНДР на Курщине

Представитель Минобороны США пока не ответил, ожидают ли они дальнейшего увеличения контингента войск КНДР в приграничных с Украиной районах.
В Пентагоне подтвердили присутствие "небольшого количества" войск КНДР в Курской области.
Об этом заявил спикер Минобороны США Патрик Райдер во время брифинга 29 октября.
"Это примерно несколько тысяч. Меньшее количество уже присутствует в Курской области", — сказал спикер.
По информации Райдера, существуют начальные признаки того, что РФ может использовать их в роли пехоты против украинских войск именно солдат из КНДР.
Он добавил, что пока не может подтвердить, что северокорейские войска находятся на территории самой Украины. Пентагон следит за ситуацией и консультируется с Украиной.
Ранее СNN со ссылкой на двух представителей западной разведки сообщал, что небольшое количество войск КНДР уже находится в Украине, официальные лица ожидают, что это количество вырастет.
Напомним, ранее сообщалось, что спецназ Северной Кореи находится в России, чтобы воевать на ее стороне против Украины. Эти войска, по оценкам экспертов, являются одними из наиболее подготовленных войск Севера, однако, вероятно, они столкнутся с трудностями, адаптируясь к современной войне.
Читайте также: