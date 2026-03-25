Пентагон показывает Трампу "лучшую версию" войны в Иране: скрывающих от президента

Трамп следит за ударами по Ирану

С начала военной операции США и Израиля против Ирана американские военные ежедневно монтируют для президента Дональда Трампа специальное видео. В этом коротком ролике собраны исключительно самые успешные и эффектные удары по иранским целям за последние 48 часов.

Об этом пишет издание NBC News со ссылкой на трех действующих и одного бывшего американского чиновника.

«Взрывное» кино для главнокомандующего

Ежедневный видеомонтаж, который один из собеседников издания описал как серию клипов, где все взрывается, обычно длится около двух минут. Хотя Трамп также получает информацию по разговорам с высшими военными советниками, лидерами других государств и новостей, именно эти курированные видео стали главным визуальным отчетом о ходе операции «Эпическая ярость».

Однако такой формат информирования вызывает серьезную обеспокоенность среди некоторых союзников Трампа. Они опасаются, что на четвертой неделе войны президент не получает и не осознает полную картину происходящего.

Сосредоточенность на победных кадрах также усугубляет раздражение Трампа из-за того, как войну освещают в СМИ. Наблюдая за ежедневными успехами на видео, он частно возмущается, почему его администрация не может лучше влиять на общественное мнение, и спрашивает помощников, почему журналисты не показывают тех самых побед, которые он видит.

Сокрытие потерь и синдром «группового мышления»

Источники издания отмечают, что военные физически не могут отчитываться президенту о каждой из сотен ежедневных атак. Однако отфильтрованное видео, демонстрируя мощь США, не отражает реального масштаба конфликта и ответных действий со стороны Ирана.

«Мы не можем рассказывать ему о каждой мелочи, которая происходит», — признался один из действующих чиновников, добавив, что отчеты получают лучший отклик от Трампа, когда они сосредоточены именно на американских победах.

Эта ситуация привела к тому, что от президента иногда скрывают неприятные новости. Ярким примером послужил недавний иранский удар по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, в результате которого пострадали пять американских самолетов-заправщиков. По словам источников, Трампу не доложили об этой атаке, и он узнал о ней из новостей. Лишь после его прямого запроса подчиненные заверили, что самолеты не получили серьезных повреждений.

Исторически такое поведение подчиненных во время войны не ново. Во время конфликтов во Вьетнаме, Ираке и Афганистане администрации президентов часто обвиняли в склонности к «групповому мышлению», когда военные командиры умаляли или вообще скрывали неудобные факты, отказываясь признавать провалы своей стратегии.

Официальная реакция и поиск альтернативных источников

Белый дом категорически отвергает обвинения в информационной изоляции президента. Пресссекретарь Каролайн Ливитт назвала эти заявления «совершенно лживыми», отметив, что Трамп активно ищет мнения всех присутствующих в комнате и требует от советников полной честности.

Сам Трамп тоже пытается самостоятельно проверять информацию. Недавно он лично позвонил по телефону генералу после того, как увидел в сети видео с якобы горящим американским авианосцем USS Abraham Lincoln. Военные уверили его, что кадры сгенерированы искусственным интеллектом и ни одна ракета не попала в корабль, хотя источники NBC News подтверждают, что попытки атаковать авианосец действительно были.

Между тем некоторые поклонники Трампа пытаются пробиться сквозь информационный барьер. Они дают ему дополнительный контекст, описывают возможные сценарии развития событий и предлагают варианты завершения конфликта, а также обращают внимание на падение его рейтингов одобрения с начала войны. Однако, как отметил бывший глава Национального контртеррористического центра Джо Кент, доступ к президенту строго контролируется, и многие ключевые лица с альтернативными взглядами просто не могут выразить свою позицию.

