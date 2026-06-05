Пентагон оставляет Европу без "Томагавков": почему Вашингтон разрывает оборонные соглашения с Германией

США отменяют поставки ракет Tomahawk в Германию / © Associated Press

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Пентагон намерен отменить план поставки высокоточных крылатых ракет Tomahawk в Германию, что станет неожиданным срывом давней сделки с одним из крупнейших союзников. Такое решение оставит Берлин без критически важной защиты на фоне растущей российской угрозы на континенте.

О причинах такого шага со стороны Вашингтона и глобальном сворачивании американского военного присутствия в Европе пишет Politico.

Страх перед Россией и дефицит вооружения

Американские чиновники опасаются, что Москва расценит развертывание высокоточных ракет в центре континента как эскалацию и может принять ответные меры. Однако отказ от поставок фактически перечеркивает договоренности, достигнутые еще при предыдущей администрации. Немецкие лидеры неоднократно отмечали, что эти ракеты сейчас жизненно необходимы для обороны страны.

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Помимо страха перед реакцией России, Пентагон серьезно озабочен стремительным сокращением собственных запасов оружия. Соединенные Штаты потратили тысячи ракет Tomahawk и Patriot в первые недели конфликта с Ираном. По словам министра обороны США Пита Гегсета, на восстановление этих боеприпасов уйдут месяцы и даже годы.

Российская угроза и поиск альтернатив

Пока США размышляют над дипломатическими последствиями, Германия вынуждена противостоять реальной угрозе непосредственно вблизи своих границ. Российские войска давно разместили ракеты «Искандер» в Калининградской области, граничащую со странами НАТО. Кроме того, агрессор развернул в Беларуси комплексы средней дальности «Орешник» , способные в считанные минуты достичь любой точки Европы.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин подал официальный запрос на закупку «Томагавков» еще полтора года назад, но до сих пор не получил ответа. Канцлер Фридрих Мерц также признал, что не ожидает размещения этих систем, поскольку у американцев просто нет достаточного количества оружия.

В настоящее время немецкие чиновники активно ищут европейские альтернативы, чтобы закрыть пробел в средствах дальнобойного поражения. Хотя дроны и более дешевые системы могут частично помочь, военные стратеги не считают их полноценной заменой американским ракетам. В Берлине серьезно обеспокоены тем, что внезапное отступление США заставит Европу закрывать военные пробелы гораздо быстрее, чем способна ее оборонная промышленность.

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Свертывание сил НАТО и позиция Вашингтона

Отказ от поставок ракет является частью более широкой стратегии США по сокращению своего участия в Альянсе. Этой весной Пентагон уже отменил развертывание пяти тысяч американских военных в Германии , чем изрядно ошеломил европейских чиновников. Это решение снижает уровень американского контингента к показателям, которые фиксировались еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Такое сворачивание сил произошло после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Дональд Трамп унизил себя войной в Иране. Кроме того, США планируют значительно сократить количество истребителей, беспилотников и военно-морских подразделений в Европе. Главный командующий НАТО генерал Алексус Гринкевич прямо отметил, что именно европейцы должны взять на себя основную ответственность за собственную оборону.

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