Пентагон предпримет историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину — CNN

Администрация Байдена пытается использовать все возможности для помощи Украине.

В последние дни пребывания Джо Байдена в должности президента США страна предпримет "историческую попытку" увеличить поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает высокопоставленный представитель действующей администрации, пишет CNN.

Речь идет о вооружении, которое Штаты пообещали предоставить еще раньше: сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности.

"Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель", — пишет издание.

Координацией этого процесса занимается советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Впрочем, он считает, что проблемой Украины является не нехватка вооружения, а нехватка живой силы.

Напомним, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх 15 ноября сообщила, что США планируют почти еженедельно отправлять Украине партии вооружения, чтобы успеть использовать $7,1 млрд.

Накануне стало известно, что США передадут Украине новый пакет оружия и оборудования стоимостью в $500 млн.

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