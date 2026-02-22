Оружие от США / © ТСН.ua

Министерство войны США пригрозило Европе ограничить доступ к рынку американского оружия. Такое предупреждение появилось незадолго до запланированного обновления директив ЕС о закупке оружия в рамках перевооружения европейского континента.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Пентагона.

В американском оборонном ведомстве отметили, что решительно выступают против «любых изменений, которые ограничили бы способность промышленности США участвовать в закупках для нацобороны государств-членов ЕС».

В документе отмечается, что протекционистская политика, вытесняющая американские компании с рынка, тогда как европейские фирмы продолжают получать выгоды от доступа к рынку США, является «неправильным курсом действий».

В случае включения в законодательство ЕС пунктов, благоприятствующих европейским производителям, Вашингтон пригрозил пересмотреть все существующие исключения из закона «Покупай американское» в рамках двусторонних соглашений. Это фактически означает закрытие американского рынка для европейских оборонных компаний.

Как отмечает Politico, такая политика США парадоксальна, поскольку администрация Трампа неоднократно призывала Европу взять на себя основную нагрузку по собственной обороне, но при этом не готова уступать интересы американского ВПК.

В последние годы Европейская комиссия пытается увеличить долю европейского вооружения в арсеналах блока, готовясь к нападению со стороны России. Однако десятилетиями Европа зависела от американской техники — от истребителей F-35 до систем HIMARS и Patriot. Почти две трети оружия, импортируемого в ЕС, поступают из США.

В феврале еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о необходимости создания европейского оборонного союза и замены американских инструментов, включая космическую разведку и дозаправку в воздухе, собственными.

Ожидается, что обновленная версия директивы ЕС о госзакупках будет представлена в третьем квартале этого года. Пока неясно, войдут ли в нее обязательные нормы, которые предоставляют приоритет европейским производителям.

Напомним, безопасность Европы в значительной степени зависит от так называемого «ядерного зонтика» США и гарантий в рамках НАТО. Однако рост напряженности в отношениях и потенциальная смена политического курса в Вашингтоне заставляют ЕС разрабатывать альтернативные сценарии защиты от российской угрозы.