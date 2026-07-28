Пентагон признал: США понадобятся годы, чтобы догнать Украину в производстве дронов

Пентагон / © Associated Press

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Соединенным Штатам понадобятся годы, чтобы сравниться с Украиной по масштабам производства боевых беспилотников. Американская промышленность выпускает лишь незначительную часть от украинских объемов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Тревиса Метца, управляющего программой Drone Dominance.

По его словам, в течение 2026 года Украина планирует произвести от шести до семи миллионов небольших ударных FPV-дронов. Это составляет около 500 тысяч беспилотников ежемесячно.

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Для сравнения, американская программа стоимостью 1,1 миллиарда долларов предусматривает, что к февралю Пентагон совокупно закажет чуть менее 200 тысяч дронов.

Метц признал, что США находятся только на начальном и сложном этапе создания собственной масштабной дроновой промышленности.

В то же время в Пентагоне надеются, что после формирования производственной базы наращивать выпуск беспилотников станет проще.

"Намного труднее пройти путь от нуля до 200 тысяч", - пояснил представитель американского оборонного ведомства.

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США хотят отказаться от китайских деталей

Дополнительной проблемой для американских производителей стали новые требования Пентагона. Военные дроны должны производиться преимущественно из компонентов американского производства.

Обновленная концепция снабжения предполагает создание полностью внутренней американской цепи производства малых беспилотных систем.

Участникам предстоящих испытаний запретили использовать китайские бесщеточные двигатели, аккумуляторы и другие детали. По словам Метца, большинство дронов, закупленных на предыдущем этапе программы, вероятно, содержали китайские двигатели.

Особенно сложной остается ситуация с полупроводниками и другими компонентами, производство которых в США пока не могут быстро локализовать.

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Украинские производители помогут США

Пентагон пригласил шесть украинских компаний к участию в предстоящих в штате Колорадо испытаниях Gauntlet II.

Для получения будущих американских заказов, украинские производители должны создать совместные предприятия с компаниями в США или перенести туда часть производства.

В частности, украинская компания F-Drones сотрудничает с Ukrainian Defense Drones, открывшей предприятие вблизи города Толидо в штате Огайо. Производитель General Cherry договорился о совместном предприятии с американской Wilcox Industries.

В Пентагоне рассчитывают использовать украинский боевой опыт и технологии для развития собственных производственных мощностей, а не только импорт готовых беспилотников.

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Метц заявил, что США впоследствии смогут конкурировать с украинской дроновой промышленностью и претендовать на мировое лидерство в этой области.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает до конца 2026 года получить техническую возможность производить ракеты в американские системы противовоздушной обороны Patriot.

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