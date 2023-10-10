Пентагон призвал Конгресс принять решение о помощи для Украины и Израиля

В настоящее время армия США находится на "начальных стадиях" рассмотрения просьб Израиля о поддержке.

Пентагон призвал Конгресс США принять решение о приложениях финансирования, чтобы военные смогли обеспечить производство и закупку боеприпасов для Украины и Израиля.

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Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут, передает Reuters.

"Для нашей способности поддерживать как израильтян, так и украинцев одновременно важно... дополнительное финансирование со стороны Конгресса, чтобы увеличить наши возможности..., расширить производство, а затем также оплатить сами боеприпасы", — сказала Вормут.

Она выразила надежду, что конгрессмены примут необходимое решение. Вормут отметила, что в настоящее время армия США находится на "начальных стадиях" рассмотрения просьб Израиля о поддержке.

"Но я бы сказала, что, равно как мы продвигаемся вперед с Украиной, мы будем продвигаться вперед с поддержкой Израиля", — добавила она.

Ранее сообщалось, что сенаторы от обеих партий предлагают принять годовой пакет военной помощи для Украины, который решит вопрос с финансированием до проведения выборов президента Соединенных Штатов в 2024 году.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападение на Израиль не связано с фокусом Запада в Украине.

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