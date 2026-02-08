Пентагон рассекретил кадры НЛО с гиперзвуковыми характеристиками (видео)

НЛО / © Pixabay

Видео, попавшее к журналистам из архивов Пентагона, демонстрирует неизвестный летательный объект, который выполняет маневры, невозможные для известных летательных аппаратов, в частности мгновенно ускоряется до сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей.

Об этом сообщил расследовательский журналист Джереми Корбелл Daily Mail.

Он обнародовал запись, на которой якобы показан грибовидный объект, пролетавший над сирийской провинцией Эс-Сувейда в 2021 году. По словам Корбелла и его соведущего Джорджа Кнаппа, видео было сделано беспилотником MQ-9 Reaper и получено от источника в разведывательном сообществе и Пентагоне.

Журналисты отметили: «Камера дрона фиксирует, как объект сначала зависает или движется с умеренной скоростью, после чего мгновенно ускоряется до почти световой скорости и исчезает из поля зрения».

Аналитик Марик фон Ренненкампф, который специализируется на UAP и национальной безопасности, при просмотре видео в замедленном режиме 5% добавил: «Это не ошибка камеры или ее дрожание. Весь фон оставался стабильным, а объект мгновенно растянулся на кадре и исчез».

Он также пояснил, что объект не оставляет тепловых следов, выхлопа двигателя или акустических сигналов, что свидетельствует о гиперзвуковом движении без видимых признаков ускорения. Журналисты отметили, что объект не напоминает ни один известный беспилотник или летательный аппарат, и в инфракрасном спектре его форма и поведение отличаются от человеческих технологий.

«Это полностью соответствует так называемым наблюдаемым свойствам UAP: мгновенное ускорение, гиперзвуковое движение без следов, исчезновение из поля зрения, зависание без видимой тяги и способность переходить между средами», — отметили Корбелл и Кнапп.

© dailymail.co.uk

Ренненкампф также прокомментировал версию о возможном происхождении объекта от других государств, в частности Китая: «Если Китай имел бы такую технологию, это означало бы возможность удара по любой точке мира мгновенно, без предупреждения. Использование подобной системы над сирийской пустыней не имеет никакого смысла».

Пентагон официально заявляет, что на сегодня нет физических доказательств существования внеземных технологий или инопланетных форм жизни. Однако, по мнению журналистов, обнародованное видео демонстрирует четкие примеры «наблюдаемого поведения» неизвестных объектов, которые не подчиняются известным законам физики и аэродинамики.

Зона 51

Зона 51 — секретная военная база США в пустыне Невада, известная из-за многочисленных сообщений об НЛО и внеземных технологиях. Здесь испытывают экспериментальные самолеты и технику, а секретность породила легенды об инопланетных кораблях. Несмотря на ограниченный доступ, туристы и охотники за НЛО подходят к ограждениям в надежде увидеть странные летающие объекты. База остается центром конспирологических теорий о контактах с инопланетянами и сверхсовременных технологиях, которые скрывает Пентагон.

Напомним, ранее мы писали о том, что по расследованию WSJ, Пентагон десятилетиями умышленно подпитывал мифы об НЛО, фабрикуя доказательства инопланетных технологий, чтобы скрыть настоящие секретные программы вооружений, в частности испытания стелс-истребителей в Зоне 51.