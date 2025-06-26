Пентагон расследует утечку секретного отчета об ударах по Ирану

Пентагон / © Associated Press

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Министерство обороны США совместно с ФБР проводит уголовное расследование возможной утечки засекреченного доклада Разведывательного управления (DIA), касающегося результатов американских ударов по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на министра обороны США Пита Гегсета, прокомментировавшего ситуацию во время саммита НАТО в Гааге 25 июня.

«Мы проводим расследование утечки совместно с ФБР, поскольку эта информация предназначалась для внутреннего пользования и оценки боевых потерь», — заявил глава Пентагона.

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Он также обвинил СМИ в попытке разоблачить информацию для политического давления.

«Публикации в СМИ, основанные на этих данных, имеют целью перекрутить ситуацию, чтобы президент выглядел плохо, хотя это была безоговорочная победа», — подчеркнул Гегсет.

Как отмечает Politico, Пентагон пока не раскрывает деталей расследования. В то же время, министр обороны заявил, что сами выводы DIA имеют «низкий уровень доверия».

Ранее в медиа появились сообщения о том, что удары США якобы не повлияли на ядерную программу Ирана. В ответ на это президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио назвали подобные публикации фейковыми.

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Гегсет, со своей стороны, подчеркнул, что удары по иранским объектам были нанесены с большой точностью.

«Мы считаем, что, вероятнее всего, [жаль] серьезный — вплоть до полного уничтожения», — подытожил он, комментируя масштабы разрушений на иранских ядерных объектах.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что достоверные разведывательные данные свидетельствуют о том, что ядерная программа Ирана была серьезно повреждена недавними целенаправленными ударами.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликт Израиля с Ираном иссяк и похвалил американских военных.

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