Пентагон разрабатывает новую ядерно-гравитационную бомбу

Министерство обороны объявило, что Соединенные Штаты Америки будут работать над современным вариантом ядерно-гравитационной бомбы B61 под названием B61-13, ожидая разрешения Конгресса.

Об этом пишет Пентагон.

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики будет производить B61-13. Решение о развитии этой способности соответствует требованиям быстроразвивающейся среды безопасности, как описано в Обзоре ядерной ситуации 2022 года.

"Сегодняшнее объявление отражает изменяющуюся среду безопасности и возрастающие угрозы со стороны потенциальных врагов", — сказал помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Пламб.

"Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и использовать средства, необходимые для надежного сдерживания и, если необходимо, ответы на стратегические атаки, а также заверить наших союзников", — говорится в сообщении.

B61-13 можно было бы доставлять современными самолетами, усиливая сдерживание противников и гарантируя союзникам и партнерам, предоставляя президенту дополнительные возможности против определенных трудных и больших военных целей.

«B61-13 является разумным шагом в решении проблем высокодинамической среды безопасности. Хотя это придает нам дополнительную гибкость, производство B61-13 не увеличит общее количество вооружений в нашем ядерном арсенале», – сказал Пламб.

Эта инициатива рассматривалась в течение нескольких месяцев. Ввод B61-13 не является ответом на какое-либо конкретное текущее событие; это отражает постоянную оценку изменяющейся среды безопасности.

Напомним, ранее в России сотрудник Федерального ядерного центра Виктор Ильин был приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в попытке продать секретные данные разведкам США, Великобритании и Украины.

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