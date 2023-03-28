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"Пентагон разработал варианты": генерал Милли заверил, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
1 мин
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"Пентагон разработал варианты": генерал Милли заверил, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном

Фото: Getty Images

Ирану потребуется около 12 дней, чтобы получить достаточно топлива для ядерного оружия.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли пообещал, что Америка не позволит Ирану создать ядерное оружие.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Вооруженные силы США разработали несколько вариантов для руководства страны в случае, если Иран решит реально создать ядерное оружие", — сказал Милли.

Он также рассказал, что Тегеран может выработать достаточно расщепляемого материала для атомной бомбы менее чем через две недели и создать ядерное оружие еще через несколько месяцев.

Напомним, в Пентагоне заявляют, что Иран может изготовить материал для ядерной бомбы за 12 дней.

США и Израиль усиливают сотрудничество по противостоянию ядерной агрессии Ирана.

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Дата публикации
Просмотры
267
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