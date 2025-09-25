Пентагон созывает сотни генералов со всего мира: что происходит

Пит Гегсет / © Associated Press

Министр обороны США Пит Гегсет срочно приказал сотням генералов и адмиралов собраться на базе морской пехоты в Виргинии на следующей неделе – без объяснения причины. Даже высокопоставленные офицеры и их штабы не знают, чего ожидать, что вызвало беспокойство в военной среде.

Об этом рассказывает The Washington Post.

Приказ касается всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, включая командиров в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое массовое собрание на таком уровне – явление чрезвычайно редкое, говорят источники.

Это происходит на фоне масштабных изменений в Пентагоне: сокращение числа генералов на 20%, ряд неожиданных увольнений и новая стратегия национальной обороны, предположительно изменяющая фокус из внешних угроз на внутреннюю оборону.

Представитель Пентагона подтвердил встречу, но не раскрыл детали повестки дня. Военные называют ситуацию "странной" и отмечают, что подобное собрание без объяснений - опасный прецедент в военном командовании.

