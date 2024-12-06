Пентагон утвердил секретную стратегию борьбы с дронами: что известно

Создание стратегии противодействия дронам было приоритетом для Ллойда Остина с момента его вступления в должность в 2021 году.

Министр обороны США Ллойд Остин подписал документ под грифом "секретно", в котором изложена новая стратегия "по противодействию воздействию беспилотных систем".

Об этом в четверг, 5 декабря, сообщил сайт Пентагона со ссылкой на несекретный пресс-релиз.

В документе отмечается, что возможности дронов постоянно расширяются, и это представляет все большую угрозу для США и их союзников.

"Благодаря растущим коммерческим инновациям и все большей сложности искусственного интеллекта, автономности и сетевых технологий беспилотные системы кардинально меняют то, как вооруженные субъекты с любым потенциалом и возможностями достигают своих целей", — говорится в пресс-релизе.

При этом пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Пэт Райдер заявил на брифинге в тот же день, что создание стратегии противодействия дронам было приоритетом для Ллойда Остина с момента его вступления в должность в 2021 году.

Новая стратегия основывается на других крупных инициативах Министерства обороны США, включая создание Объединенного управления по борьбе с БПЛА, создание Группы по интеграции истребителей и запуск инициативы Replicator 2, направленной на защиту от угроз БпЛА.

Одной из задач новой стратегии является более глубокое понимание угроз БпЛА и повышение способности американской армии обнаруживать, отслеживать и характеризовать эти угрозы. Другим аспектом стратегии является включение знаний по борьбе с дронами в существующую военную доктрину США, а также выделение для этого людей и средств.

В документе отмечается, что сейчас существует огромный дисбаланс между низкой стоимостью разработки и развертывания беспилотных систем и большими расходами США на противодействие этим системам. В стратегии закреплено обязательство Минобороны сократить дисбаланс.

По словам Райдера, новая стратегия позволит Пентагону подойти к угрозе БПЛА "комплексно, системно и целостно".

Напомним, новые американские БпЛА, испытанные на передовой в Украине, могут изменить ход войны. Это высокоскоростной беспилотник-перехватчик с электрическим двигателем, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников, таких как иранские "Шахеды".

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