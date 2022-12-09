Пентагон увеличил мощности по производству боеприпасов, необходимых для украинских военных

Один из этих контрактов был заключен тайно.

Министерство обороны США заключило два крупных контракта на расширение производства артиллерийских снарядов 155 мм для поставки в Украину.

Об этом сообщает Finance Yahoo.

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Издание пишет, что "Соединенные Штаты стремятся пополнить боеприпасы, отправленные для поддержки Киев". Америка ускорила процесс приобретения оружия, чтобы ускорить исполнение контрактов, необходимых для пополнения запасов оружия.

Первый контракт был тайно заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc. Эта компания построит новую производственную линию в Техасе для металлических деталей, используемых в 155 мм боеприпасах. Второй контракт был подписан с IMT Defense Corp на 391 млн долларов.

"Более полумиллиарда долларов для инвестирования в производящие боеприпасы заводы были включены в сентябрьскую Резолюцию о продлении закона, который необходимо принять, чтобы продолжать поддерживать Украину до середины декабря", — отмечается на сайте агентства.

Напомним, 8 декабря Палата представителей США поддержала оборонный бюджет $800 млн для Украины. Поддержка оказалась гораздо больше, чем две трети голосов, которые были необходимы для его принятия и отправки в Сенат.

800 миллионов долларов для Украины: в США обнародовали бюджет на следующий год

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