Пентагон уверяет, что Иран потерял $5 миллиардов нефтяных доходов из-за блокады

Пентагон / © Associated Press

Реклама

Министерство обороны США заявило, что Иран понес значительные финансовые потери из-за американской морской блокады. По оценкам Пентагона, речь идет примерно о 5 миллиардах долларов недополученных доходов от экспорта нефти.

Об этом пишет Axios

В Вашингтоне отмечают, что ограничение судоходства в районе Оманского залива является частью стратегии экономического давления на Тегеран. Основная цель – заставить Иран изменить свою политику и пойти на уступки в условиях обострения отношений.

Реклама

Американская сторона утверждает, что за время операции была перехвачена или вынуждена изменить курс десятки судов, связанных с транспортировкой иранской нефти.

В Пентагоне подчеркивают, что блокада уже дает результат и оказывает существенное влияние на ключевую отрасль иранской экономики — энергетический сектор.

Напомним, Иран передал посредникам в Пакистане новое предложение по прекращению войны с Соединенными Штатами.

Ранее Дональд Трамп отклонил новое мирное предложение Ирана, потому что его не устроили условия. Президент США считает, что Тегеран хочет договориться только из-за внутреннего кризиса и распри между своими лидерами.

Реклама

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

Новости партнеров