Пентагон увольняет генерала, который играл важную роль в поддержке Украины: детали от FT

Пит Гегсет / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Хегсет заставил уйти в отставку командующего армией США в Европе генерала Кристофера Донахью.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По данным издания, Донахью должен объявить об отставке в среду. Он досрочно покинет службу после того, как стал очередным высокопоставленным офицером, устраненным в рамках кадровых чисток в Вооруженных силах США.

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Донахью – четырехзвездный генерал и ветеран сил специального назначения. Он служил в Ираке, Сирии и других зонах боевых действий, а также играл немаловажную роль в усилиях США по помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

Генерал также стал известен как последний американский военный, покинувший Афганистан после решения тогдашнего президента США Джо Байдена о выводе войск в 2021 году.

Причины устранения Донахью пока не уточняются. В то же время, Хегсет является резким критиком действий администрации Байдена во время хаотического выхода США из Афганистана и ранее распорядился провести расследование обстоятельств этой операции.

Отставка Донахью проходит на фоне подготовки Пентагона к снижению уровня командования в Европе. В то же время, президент США Дональд Трамп усиливает давление на европейских союзников, требуя, чтобы они брали на себя большую ответственность за собственную оборону и войну в Украине.

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По данным Financial Times, отставка генерала может повлечь за собой новую волну беспокойства в американской армии. Бывшие высокопоставленные офицеры заявили изданию, что Гегсет создал в Вооруженных силах атмосферу страха, затронувшую даже высшее командование.

Донахью пользуется высоким уважением среди военных благодаря боевому опыту и командованию элитными подразделениями во время войн в Ираке и Афганистане.

Эксперт по американским спецоперациям и разведке Шон Нейлор отметил, что у Донахью есть авторитет как в силах специального назначения, так и в регулярной армии.

За последние 18 месяцев Хегсет устранил десятки офицеров. Среди них — генерал Си-Кью Браун, возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов, адмиралка Лиза Франкетти, первая женщина во главе оперативного командования ВМС США, а также генерал ВВС Тимоти Хоу, руководивший Агентством национальной безопасности и Киберкомандованием США.

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Кроме того, по данным СМИ, Хегсет заблокировал повышение ряда высокопоставленных офицеров без объяснения причин.

Впервые об устранении Донахью сообщило издание The Atlantic. По информации нескольких источников, выпускник Вест-Пойнта официально уйдет из армии в июле.

Пентагон на запрос журналистов о комментарии не ответил.

США и война в Украине: последние новости

Ранее сообщалось, что после непростого 2025 года администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует признаки реального изменения подхода к Украине. Несмотря на оптимистические сигналы, остается главный вопрос: готовы ли в Вашингтоне превратить смену риторики в реальные действия.

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По информации Financial Times, на саммите G7 на прошлой неделе Трамп был «очень поражен и восхищен» украинскими ударами дальнего радиуса действия по целям в глубине территории России. Также американский президент согласился ужесточить санкции против российского энергетического сектора.

Последние атаки Украины, в том числе по военным объектам вблизи Москвы и нефтеперерабатывающему заводу недалеко от столицы РФ, осуществлялись при поддержке американской разведки, сообщают источники издания. Союзники США призвали Вашингтон продолжать подобную помощь.

К слову, США в ООН призвали Россию немедленно согласиться на мирные переговоры, отметив, что время не на стороне Москвы. Американский представитель Дэн Негря подтвердил поддержку Украины, осудил атаки на гражданскую инфраструктуру, указал на критические потери российской армии – около 40 тыс. человек ежемесячно – и ухудшение экономики РФ. В Вашингтоне подчеркнули, что единственным путем завершения войны является дипломатия, поэтому призвали стороны как можно быстрее достичь договоренности о полном прекращении огня.

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