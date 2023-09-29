Пентагон: вероятный шатдаун повлияет на подготовку украинских летчиков

Также в Пентагоне рассказали, что украинские лётчики начали проходить языковые курсы в США.

Вероятная задержка принятия нового бюджета (шатдаун) в США отчасти повлияет на обучение украинских летчиков и обслуживающего персонала на истребителях F-16.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По словам представительницы Пентагона, "шатдаун – самый плохой сценарий, который может наступить для Министерства" по обучению украинцев на истребителях.

Сингх напомнила, что в случае шатдауна американские военные продолжат выполнять свои обязанности. Однако гражданские работники в большинстве своем уходят в неоплачиваемый отпуск.

"То есть гражданский персонал, вовлеченный в обучение английскому украинских летчиков. В этом смысле влияние шатдауна на обучение на F-16 вполне возможно", — сказала Сингх.

Она выразила надежду, что Конгресс США сможет избежать шатдауна, "но мы все еще работаем по многим деталям, по влиянию, которое это может иметь".

Украинские пилоты начали языковую подготовку

Также Сингх рассказала, что "небольшое количество" украинских пилотов стало проходить языковые курсы в США, готовясь к обучению на истребителях F-16.

"Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских летчиков. Тестирование определит следующие курсы и время, когда пилоты смогут начать обучение на F-16", — отметила она.

Количество пилотов, начавших подготовку, не разглашается.

Она добавила, что после окончания языковых курсов украинские пилоты начнут специализированные учения на F-16 в штате Аризона.

Что такое шатдаун

Шатдаун – это состояние в США, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время приостановки некритические органы закрываются, а сотни тысяч работников отправляют в неоплачиваемый отпуск.

Заметим, что представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что обучение украинских пилотов в США на F-16 состоится даже в случае шатдауна.

Ранее стало известно, сколько будет продолжаться обучение украинских летчиков на F-16 за границей.

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